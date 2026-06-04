「日経225オプション」6月限プット手口情報（4日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
モルガンMUFG証券 105( 35)
ビーオブエー証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
JPモルガン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 13( 13)
SBI証券 11( 5)
松井証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 10( 2)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万6625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯6万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
JPモルガン証券 16( 16)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ビーオブエー証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 169( 169)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
ビーオブエー証券 30( 30)
BNPパリバ証券 19( 19)
JPモルガン証券 18( 18)
SBI証券 14( 10)
楽天証券 11( 9)
フィリップ証券 8( 8)
日産証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
ビーオブエー証券 25( 25)
JPモルガン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
SBI証券 6( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
今村証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯6万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 82( 82)
モルガンMUFG証券 105( 35)
ビーオブエー証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
JPモルガン証券 14( 14)
BNPパリバ証券 13( 13)
SBI証券 11( 5)
松井証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 10( 2)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯6万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
JPモルガン証券 16( 16)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ビーオブエー証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 169( 169)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
ビーオブエー証券 30( 30)
BNPパリバ証券 19( 19)
JPモルガン証券 18( 18)
SBI証券 14( 10)
楽天証券 11( 9)
フィリップ証券 8( 8)
日産証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯6万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
ビーオブエー証券 25( 25)
JPモルガン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
SBI証券 6( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
今村証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯6万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース