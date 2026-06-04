４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本経済新聞社がこの日、２０２６年上半期の日経ＭＪヒット商品番付を発表したことを報じた。

東の横綱に「ホルムズ・ショック」、西の横綱に「ポケモン３０周年」が選ばれた今回の番付。西の大関「さよなら嵐」と並んで、東の大関に選ばれた「サンスター文具『ボンボンドロップシール』」について、コメンテーターで出演の放送作家でタレントの野々村友紀子さんは「私はボンボンドロップシールを娘にものすごく買いに行かされたので…」とポツリ。

「ないんですよ。今もなかったりするでしょ。本当に争奪戦で…。私は東名阪、全部回ってなかったです。広島でやっとお目にかかって買って」と苦労の末、手に入れたことを明かすと「私、最近、ＹｏｕＴｕｂｅを始めたんですけど、ＪＫ（女子高生）の娘とボンボンドロップシールを交換して、やりました。すごい人気があるから、ボンボンドロップシールってワードで（ＹｏｕＴｕｂｅを）見に来てくれるから。すごいんですよ、人気が」と続けていた。