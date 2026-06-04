＜速報＞選手会長・阿久津未来也が単独首位 ?川泰果は4差追走
＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 初日◇4日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞国内男子メジャーの第1ラウンドが進行している。午後の最終組がティオフした時点で、選手会長の阿久津未来也が5アンダー・単独首位に立っている。
【写真】めちゃくちゃターフが飛びました
1打差2位タイに出利葉太一郎と坂本雄介。2打差4位タイには岩崎亜久竜、岩田寛、大西魁斗が続いている。昨年覇者の?川泰果は1アンダー・12位タイ。2週連続優勝がかかるショーン・ノリス（南アフリカ）はイーブンパー・26位タイで前半をプレーしている。賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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