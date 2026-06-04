賞味期限切れを回避！「粒マスタード」がデリ風おかずに化ける使い切り術

粒マスタードを買ったものの、いつの間にか賞味期限切れ間近に…という方もいるのでは？ピリッとした辛みと爽やかな酸みが料理のアクセントになる粒マスタードは、冷蔵庫の身近な野菜と合わせるだけで、デリ風のおいしいひと品が完成します。あと一品ほしい時に、ぜひ試してみてくださいね。

▼ピリッと感がクセになる！「ブロッコリーの卵マスタードマヨサラダ」

ブロッコリーとゆで卵に粒マスタードマヨをからめるだけの、お手軽サラダ。粒マスタードのほどよい辛みがアクセントになって、いつものサラダがランクアップします。食卓の彩りにもなる1品です。

▼ホクホクでやみつき！「じゃがいも＆玉ねぎのマスタードマヨ焼き」

じゃがいもと玉ねぎを粒マスタードマヨで味つけしてオーブンで焼くだけ。外はこんがり、中はホクホクの食感が楽しめます。副菜にも、おつまみにもぴったりな1品です。

▼シャキシャキ食感がたまらない！「キャベツのマスタードサラダ」

キャベツだけで作れる、さっぱりとしたサラダ。スイートマスタードのまろやかな甘みが野菜のうまみを引き立てます。あと一品に困ったときに、すぐ作れるのもうれしいポイントです。

▼食べごたえ満点！「マヨマスタードのジャーマンポテト」

じゃがいもをマヨネーズと粒マスタードで炒めた、ボリュームたっぷりのひと品。粒マスタードのほんのりとした酸みがじゃがいもと相性ぴったりで、ご飯にも合います。粒マスタードの消費にもってこいのレシピです。





どのレシピも、特別な材料は必要なし。冷蔵庫にあるいつもの野菜と粒マスタードだけで、おいしいひと品が完成します。賞味期限が近い粒マスタードがある方も、ぜひ今夜の食卓で試してみてくださいね。