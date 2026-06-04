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脳科学者・茂木健一郎が解説「生きがいから見れば人間は皆平等」名作文学と映画で紐解く究極のイコライザー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルにて、「生きがいから見れば、みんな平等。」と題した動画を公開した。動画では、イギリスの古典文学や現代映画を題材に、人間の価値や「生きがい」の本質について、独自の視点で解説している。



茂木氏はまず、ジェーン・オースティンの小説『高慢と偏見』を例に挙げ、当時のイギリス社会において、登場人物の年収や資産がいかに重視され、公開情報として扱われていたかを指摘する。また、夏目漱石の『坊っちゃん』など日本の近代文学にもお金の描写はあるものの、現代のアメリカで著名人の「ネットワース（純資産）」が頻繁に話題に上るのとは対照的に、日本では個人の総資産や収入を議論する文化は比較的薄いと語る。その上で、「人の価値というものが、別にその人の財産とか収入で決まるわけではない」と疑問を投げかけた。



さらに茂木氏は、「生きがい」という視点を提示する。生きがいとは「生きてる実感そのもの」であり、人生の中でどれくらい喜びを感じているかという指標であるため、資産の多寡とは無関係であると説明した。具体例として、ヴィム・ヴェンダース監督の映画『PERFECT DAYS』を挙げ、東京の公衆トイレ清掃員として働く主人公が、木漏れ日や休日の居酒屋といったささやかな日常の中に生きがいを見出している姿を紹介。巨万の富を持つイーロン・マスク氏であっても、一般人の「1万倍の生きがい」を感じているわけではないと比較し、無名の人々も生きがいという点では完全に対等であると強調した。



動画の最後に茂木氏は、生きがいという視点が「究極のイコライザー（平等にするもの）」であると断言。「生きがいを感じているということが、人生にとって最も大事なことなんだ」と述べ、社会的な階層や経済格差を超えて、あらゆる人間の存在を根源的に肯定する力強いメッセージで締めくくった。