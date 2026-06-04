宇都宮記念「レジェンド神山雄一郎カップ」は寺崎浩平の優勝で幕を閉じた。

24年12月に引退した神山雄一郎氏（58、現日本競輪選手養成所所長）に対する地元ファンの思いを改めて感じたのは2日目（5月31日）の4R発売中に行われた「神山雄一郎エキシビションレース」。神山氏と栃木県の選手8人がラインで戦ったレースは熱い声援が飛んだ。

神山氏は1番車で登場。地元のオールドファンなら誰もが知る特別競輪を初制覇した宇都宮オールスター（1993年9月）の1番車だ。神山氏がバンクに現れると「神山、ありがとう〜」の声が飛び交った。引退して1年半たっても地元ファンの神山に対する思いは“ありがとう”なのだ。

レースは山口貴弘（48・84期）のカマシに飛び付いた神山氏が直線抜け出して1着。場内の実況中継では「神山が911勝目を挙げました」とアナウンス。現役時に909勝を挙げた神山氏が第1回大会の昨年に続いて1着を積み重ねた。

神山氏は「（現役の）競輪選手は強いなと感じました。レースは年に1回だけ。練習の成果が出たと思う」と振り返った。そして練習を手伝ってくれた競輪選手養成所の教官、先生にも感謝の気持ちを述べた。この言葉が自然と出るのが神山氏ならではだ。

このレースを見守ったのはファンだけでなく関係者、そして参加選手も敢闘門から観戦した。

東入場門入り口にある「神山雄一郎記念館」にも多くのファンが立ち寄り、「神山雄一郎カップ」の名称通りに神山氏の偉大さを改めて認識した大会になった。「神山雄一郎エキシビションレース」は宇都宮記念最大のイベントになった。（中林 陵治）

◇中林 陵治（なかばやし・りょうじ）熊本県八代市出身の63歳。慶大卒。87年4月入社、翌5月の花月園新人リーグ（小橋正義ら59期生）で競輪記者デビュー以来、現場取材一筋39年。デビューから見た選手で最強は神山雄一郎、最速は吉岡稔真。