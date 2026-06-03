◇交流戦 ソフトバンク8―5中日（2026年6月3日 バンテリンドーム）

ソフトバンク小久保裕紀監督（54）が、3日の中日戦で途中交代した山本祐大捕手（27）の現状を明かした。同戦後に「ちょっと心配。検査結果が出てから。左手首らしいが、どこで（痛めた）かは分からないんです」と話した。

5月中旬にDeNAから交換トレードで加入した山本祐は中日戦で今季初めて5番に入って、2試合ぶりのスタメンマスクだった。ただ、7回2死での4打席目で海野に代打を送られた。ネクストバッターズサークルに山本祐はいたが、左手首の大事を取って途中交代。すぐさま愛知県内の病院へ向かった。

バッテリーを組む先発・松本晴が5回4失点で降板。直後にはバットで劣勢をはねのける一打を放っていた。

0―4の6回先頭で近藤が中二塁打。続く4番栗原が初球を右適時二塁打とし反撃開始。すかさず山本祐は流れに乗った。1―4の同二塁でフォークを左前適時打とし2点差。直後に先発・桜井を降板させた。「すぐに取り返していこうと。このチャンスを絶対に生かそうと打席に入りました。チャンスを作っていくことができて良かった。こういう試合を勝てるように、ここからしっかりリードしていきたい」と話していたが無念の途中交代となった。