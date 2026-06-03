¡Ø2026 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡Ù7·î1ÆüÊüÁ÷¡¡Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËSUPER EIGHT¡¢HANA¡¢Number_i¤éÈ¯É½
¡¡¡Ø2026 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡Ù¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ7·î1Æü18»þ30Ê¬¤«¤é3»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢SUPER EIGHT¡¢Number_i¡¢HANA¡¢¥â¥Ê¥¡¢Juice=Juice¤é·×16ÁÈ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»Ê²ñ¤ÏÁêÍÕ²íµª¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø2026 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡Ù¤ËNumber_i¡¢NEWS¡¢HANA¤éÅÐ¾ì
¡¡Àè·î¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡¢¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤òÍÊ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦Atlantic Records¤È¤Î·ÀÌóÄù·ë¤òÈ¯É½¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àª¤¤¤òÁý¤¹Number_i¡¢¹ñÆâ¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»8ºî¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸Îß·×1²¯²óÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ëHANA¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢6·î11Æü³«Ëë¤¹¤ë¡ØFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¡Ù¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026¥µ¥Ã¥«¡¼¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ëSUPER BEAVER¤¬ÅÐ¾ì¡£Ç®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡½ãÎõ¤Î¼ò°æ°ì·½¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤·ëÀ®¤µ¤ì¤¿4¿ÍÁÈ²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥â¥Ê¥¤¬¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù½éÅÐ¾ì¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡SNS¤ÎÆ°²èÁíºÆÀ¸¿ô6²¯²óÄ¶¤¨¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¥µ¥Ó¤ÎÂ¾å¤²¥À¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤ÇÏÃÂê¤ÎJuice=Juice¤¬½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤Þ¤¿ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡¢À¤³¦°ì¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¤¿¤áJO1¤ÈINI¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈJI BLUE¤â½éÅÐ¾ì¡£Á´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Ë¹Ô¤¯SAMURAI BLUE¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë³Ú¶Ê¡Ö·Ê¿§¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤¬¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ë½é½Ð±é¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¥¨¥ë¥Ð¥ÕÊÔ¤Ï¡¢µð¿ÍÂ²¤¬½»¤àÅç¡Ö¥¨¥ë¥Ð¥Õ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥ë¥Õ¥£¤é¡ÈÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡É¤Î¼¡¤Ê¤ëËÁ¸±¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬³Ú¶Ê¡Ö¥ë¥ß¥Ê¥¹ - Luminous¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢A¤§! group¡¢Kis-My-Ft2¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢THE RAMPAGE¡¢NEWS¡¢Æü¸þºä46¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø2026 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ7·î1Æü18»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
A¤§! group
Kis-My-Ft2
¶¿¤Ò¤í¤ß
THE RAMPAGE
JI BLUE
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
Number_i
NEWS
HANA
Æü¸þºä46
¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á
¥â¥Ê¥
ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ
Â¾
¡Ê50²»½ç¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø2026 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡Ù¤ËNumber_i¡¢NEWS¡¢HANA¤éÅÐ¾ì
¡¡Àè·î¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡¢¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤òÍÊ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦Atlantic Records¤È¤Î·ÀÌóÄù·ë¤òÈ¯É½¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Àª¤¤¤òÁý¤¹Number_i¡¢¹ñÆâ¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»8ºî¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸Îß·×1²¯²óÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ëHANA¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢6·î11Æü³«Ëë¤¹¤ë¡ØFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¡Ù¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï2026¥µ¥Ã¥«¡¼¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ëSUPER BEAVER¤¬ÅÐ¾ì¡£Ç®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡SNS¤ÎÆ°²èÁíºÆÀ¸¿ô6²¯²óÄ¶¤¨¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¥µ¥Ó¤ÎÂ¾å¤²¥À¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤ÇÏÃÂê¤ÎJuice=Juice¤¬½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤Þ¤¿ºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡¢À¤³¦°ì¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤ë¤¿¤áJO1¤ÈINI¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò°¦¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈJI BLUE¤â½éÅÐ¾ì¡£Á´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Ë¹Ô¤¯SAMURAI BLUE¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë³Ú¶Ê¡Ö·Ê¿§¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤¬¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ë½é½Ð±é¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¥¨¥ë¥Ð¥ÕÊÔ¤Ï¡¢µð¿ÍÂ²¤¬½»¤àÅç¡Ö¥¨¥ë¥Ð¥Õ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥ë¥Õ¥£¤é¡ÈÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡É¤Î¼¡¤Ê¤ëËÁ¸±¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬³Ú¶Ê¡Ö¥ë¥ß¥Ê¥¹ - Luminous¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢A¤§! group¡¢Kis-My-Ft2¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢THE RAMPAGE¡¢NEWS¡¢Æü¸þºä46¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø2026 FNS²ÎÍØº× ²Æ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ7·î1Æü18»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
A¤§! group
Kis-My-Ft2
¶¿¤Ò¤í¤ß
THE RAMPAGE
JI BLUE
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
Number_i
NEWS
HANA
Æü¸þºä46
¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á
¥â¥Ê¥
ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ
Â¾
¡Ê50²»½ç¡Ë