¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·!?¡Ù¡ÈÂç¹¾¸Í¡É¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡õ¡ÈÀ¾Àî¡É´Ý»³Î´Ê¿¤Î´Ø·¸À¤Ë¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×¡Öµã¤¤¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡±ÊºîÇîÈþ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·!?¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¡£Âç¹¾¸Í¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤ÈÀ¾Àî¡Ê´Ý»³Î´Ê¿¡Ë¤Î´Ø·¸À¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·!?¡ÙÂè9ÏÃ¡¡ò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ø¶È¤¬ºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆÍÆþ
¡¡ò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ø¶È¤Ï¤Ä¤¤¤ËºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆÍÆþ¡£½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤òÁê¼ê¤Ëò¿¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼»î¸³¡É¤ÎÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤Çò¿¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬ò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÂç¹¾¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¡¦À¾Àî¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¹¾¸Í¤ÎÅ¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÒ¡£Âç¹¾¸Í¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢Á°¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Î¾ïÏ¢¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤°Ê³°¤Î½é¤á¤Æ¤ÎµÒ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÀ¾Àî¤ÏÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤ËÂç¹¾¸Í¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²áµî¤ËÀ¾Àî¤ÏÂç¹¾¸Í¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¤³¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈÂç¹¾¸Í¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤ËÍè¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£À¾Àî¤Ï¡Ö¼¡¤ÏºÊ¤È»Ò¤É¤â¤È3¿Í¤ÇÍè¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤¬¡¢Å¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤Ï³ð¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¤ß¤Ê¤È¡Ê±Êºî¡Ë¤¬°®¤Ã¤¿ò¿¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÖÂÔ»³¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê°ì´Ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¤ß¤Ê¤È¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤³¤³¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Æü¡¢¥³¥Ï¥À¤Î°®¤ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ªò¿¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£º£»×¤¨¤Ð¤¢¤ì¤¬¿ÍÀ¸ÌÂ»Ò¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Âç¹¾¸Í¤ÏÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡µ¢¤êºÝ¡¢À¾Àî¤ÏÂç¹¾¸Í¤Ë¡ÖÌµ»ö¡¢Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤ÎÁ°2ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤¤¤Ä¤«²ÈÂ²¤ÇÂç¹¾¸Í¤µ¤ó¤Îò¿¡¢¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¹¾¸Í¤ÈÀ¾Àî¤Î´Ø·¸¤ä¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¡Ö¥°¥Ã¤ÈÍè¤¿¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Öµã¤¤¤¿¡×¡Ö¥¸¡¼¥ó¤È¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·!?¡ÙÂè9ÏÃ¡¡ò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ø¶È¤¬ºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆÍÆþ
¡¡ò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ø¶È¤Ï¤Ä¤¤¤ËºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆÍÆþ¡£½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤òÁê¼ê¤Ëò¿¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼»î¸³¡É¤ÎÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤Çò¿¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬ò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÂç¹¾¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¡¦À¾Àî¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¤ß¤Ê¤È¡Ê±Êºî¡Ë¤¬°®¤Ã¤¿ò¿¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÖÂÔ»³¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê°ì´Ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¤ß¤Ê¤È¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤³¤³¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Æü¡¢¥³¥Ï¥À¤Î°®¤ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ªò¿¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£º£»×¤¨¤Ð¤¢¤ì¤¬¿ÍÀ¸ÌÂ»Ò¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤Î²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Âç¹¾¸Í¤ÏÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡µ¢¤êºÝ¡¢À¾Àî¤ÏÂç¹¾¸Í¤Ë¡ÖÌµ»ö¡¢Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤ÎÁ°2ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤¤¤Ä¤«²ÈÂ²¤ÇÂç¹¾¸Í¤µ¤ó¤Îò¿¡¢¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¹¾¸Í¤ÈÀ¾Àî¤Î´Ø·¸¤ä¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¡×¡Ö¥°¥Ã¤ÈÍè¤¿¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Öµã¤¤¤¿¡×¡Ö¥¸¡¼¥ó¤È¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£