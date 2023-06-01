6·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡× ¡Ø¥ë¥Ã¥¥º¥à ´°Á´ÈÇ¡Ù
¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à ´°Á´ÈÇ¡×
¢¡¥Æ¡¼¥Þ¡Ú¥ë¥Ã¥¥º¥à ¥´¡¼¥ë¥Ç¥óSP´°Á´ÈÇ¡Û
¿Í¤ò¸«¤¿ÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¡¢ÍÆ»Ñ¤òÍýÍ³¤Ëº¹ÊÌ¤¹¤ë¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×¡£
6·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥óSP¤«¤é¡¢¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×´°Á´ÈÇ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷¤Ç¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â³¡¹¡£
¼¡²ó¤â¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Û¥é¥óÀé½©¤¬»×¤¦¡Ö¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂº½Å¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¡×
¢§óîÆ£µþ»Ò¤¬Â¾¿Í¤òË«¤á¤ë»þ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢§¡Ö³§¤È°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ä¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬Âç³Ø»þÂå¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤È¤Ï¡©
¢§»Ô°æ¼ÓÌí¹á¤Ï»º¸å¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÇÂÎ½Å39kg¤Ë¡Ä¡ª»Ò¤É¤â¤«¤é¤Î¤Ò¤È¸À¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È
¢§¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡©¡¡LiLiCo¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÈÀ°·Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢§¹ÂÃ¼½ßÊ¿¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö³°¸«¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¡×
²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤DEEP¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤
¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ª
Æü¡¹¤É¤³¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é
Á°¸þ¤¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
MC
¾åÅÄ¿¸Ìé
¥á¥ó¥Ð¡¼
Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¡¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«
¥²¥¹¥È
¹ÂÃ¼½ßÊ¿¡¿
»Ô°æ¼ÓÌí¹á¡¦¸¤»³»æ»Ò¡¦ÂçÂ¼ÈþºÚ»Ò¡¦óîÆ£µþ»Ò¡¦¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Û¥é¥óÀé½©¡¦LiLiCo
¢¨50²»½ç