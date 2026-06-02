カナダ代表にSGAやバレットら豪華NBA組…マレーやウィギンズは新方針により選外

6月2日（現地時間1日、日付は以下同）、カナダバスケットボール協会は2027年FIBAワールドカップおよび2028年ロサンゼルスオリンピックに向けた男子バスケットボール代表候補23名を発表した。

今回発表されたロスターには、2年連続でMVPに輝いたシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）をはじめ、RJ・バレット（トロント・ラプターズ）、ディロン・ブルックス（フェニックス・サンズ）、ルーゲンツ・ドート（サンダー）、ニキール・アレクサンダー・ウォーカー（アトランタ・ホークス）、ベネディクト・マサリン（ロサンゼルス・クリッパーズ）、アンドリュー・ネムハード（インディアナ・ペイサーズ）など、多くのNBA選手が名を連ねる豪華な顔ぶれとなった。

一方で、ジャマール・マレー（デンバー・ナゲッツ）とアンドリュー・ウィギンズ（マイアミ・ヒート）はメンバーから外れる結果となった。カナダ代表のローワン・バレットGM（ゼネラルマネージャー）は、現地メディア『Sportsnet』を通じてマレーの選外理由について、以下のように説明している。

「ジャマール・マレーは、今後の代表プログラムへの参加を約束していない。彼には、国のためにプレーしたいという強い思いがある。ただ、時には選手たちが参加できない事情を抱えていることもある」

今回の選考の背景には、新たに就任したゴーディ・ハーバートHC（ヘッドコーチ）とバレットGMが打ち出した方針がある。カナダ代表は、2027年FIBAワールドカップから2028年ロサンゼルスオリンピックまでのサイクルにおいて、選手に対して3年間の継続的なコミットメントを要求している。この夏までに参加を約束しなかった選手は、ワールドカップとオリンピックの代表候補から外れることになる。

ハーバートHCは、現地メディア『CBC』の取材に対し「この夏にコミットしない選手はメンバーに入らない」と明言した上で、方針の意図について以下のように説明している。

「これまでの代表チームでは、“最高の選手たちを集めればいい”という考え方があった。しかし、それだけでは十分ではない。必要なのは、最高の選手たちが代表に参加し、プログラムにコミットし、時間を捧げることだ。私にとってのコミットメントとは、自分が何を与えられるかに集中する選手や人間のことを意味する。私たちはそういう選手たちを求めている」

カナダ代表は来月から始まるワールドカップ予選に臨み、7月4日にプエルトリコ代表、7月7日にジャマイカ代表と対戦する予定となっている。2023年FIBAワールドカップでは銅メダルを獲得した一方、2024年パリオリンピックでは準々決勝敗退に終わったカナダ代表。新たな選考基準で結束力を高めるチームが、今後の国際大会でさらなる飛躍を遂げられるか注目が集まる。