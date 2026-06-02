賀来賢人＆妻・榮倉奈々の“余談”にガヤ飛ぶ「夫婦そろって何を…（笑）」→本人「賀来家の名誉にかけて」
俳優・賀来賢人（36）が、2日放送のTBS系『バナナサンド』（毎週火曜 後7：00）に登場し、妻・榮倉奈々（38）について語る場面があった。
【写真】どこか少年っぽいコーデ…『バナナサンド』に登場した賀来賢人
賀来は、3年ぶりに「ハモリ我慢」リベンジ参戦。バナナマン・設楽統から「これまでの成績、6回歌っていただきまして成功がゼロ」と紹介された。さらに、設楽は「そしてまあまあ余談ですけども、奥さま、4回挑戦して成功ゼロ」と追加し、外野からは「夫婦そろって何をしてるかな（笑）」とガヤが飛んだ。
「榮倉さん、今回出演するにあたってなにか言ってましたか？」と聞かれると、賀来は「結果を出してこいと」と真剣な表情で「賀来家の名誉にかけてやらせていただきます！」と張り切った。
【写真】どこか少年っぽいコーデ…『バナナサンド』に登場した賀来賢人
賀来は、3年ぶりに「ハモリ我慢」リベンジ参戦。バナナマン・設楽統から「これまでの成績、6回歌っていただきまして成功がゼロ」と紹介された。さらに、設楽は「そしてまあまあ余談ですけども、奥さま、4回挑戦して成功ゼロ」と追加し、外野からは「夫婦そろって何をしてるかな（笑）」とガヤが飛んだ。
「榮倉さん、今回出演するにあたってなにか言ってましたか？」と聞かれると、賀来は「結果を出してこいと」と真剣な表情で「賀来家の名誉にかけてやらせていただきます！」と張り切った。