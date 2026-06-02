お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（33）が、1日放送の日本テレビ「東野・岡村の旅猿28 〜プライベートでごめんなさい…」（月曜深夜1・59）にゲスト出演。大物芸人にあきれる場面があった。

今回は岡山県津山市を訪れた一行。移動中の車内で、お笑いタレントの東野幸治が「スケジュール表ってどうやってもらうの？データでもらうの？」と質問した。

松井が「データというか、Googleカレンダーで逐一更新されていくんで」と答えると、「ナインティナイン」岡村隆史と東野は「えっ！」と声を上げた。

そして東野が「俺、毎月25日ぐらいに来月のを紙でもらう」と打ち明けると、岡村は「俺も」と同意。松井は「大昔の話ですよね？」とあきれたが、東野の「いや、今よ。家の冷蔵庫にマグネットで貼るねん」との説明に「給食じゃないですか」とツッコんだ。

とはいえ東野は「俺だけなんやろな、こんなんもらってるの。みんなそら、データでもらったほうがええよな」と迷いがある様子。カレンダーの共有に加えて、マネジャーからはLINEで翌日のスケジュールが確認のため送られてくるという松井に対し、その点のみ東野は「俺も一緒」と認めた。

しかし紙へのこだわりがあるようで「明日のことだけを考えてるわけじゃない。いろいろこっちも用事がある」と東野。「ひと月のやつがほしいやん。一番便利」と譲らない東野に、松井は「いやいやGoogleカレンダーのほうが絶対便利です」と反論。それでも東野は「それを見ながらコーヒーを飲んだり。ここで映画に行けるなとか、引きで見られるわけやから」と平行線だった。