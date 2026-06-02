timelesz寺西拓人が長身の内田有紀と並ぶ2ショットに反響！ヒール姿でも際立つ身長差に「こんなに身長差あるのすごい」「ふたりともスタイル良すぎる」「美男美女」の声

内田有紀と寺西拓人（timelesz）が、7月9日スタートのドラマ『ラストノート』（フジテレビ系）でW主演を務めることが決定した。内田は、『翼をください！』（1996年／フジテレビ系）以来、フジ連ドラ主演に待望のカムバック。寺西は、今作で民放連続ドラマ初主演を飾る。

【写真】寺西拓人＆内田有紀『ラストノート』ティザービジュアル／映画や舞台など幅広く活躍している寺西拓人

本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、20歳近い年の差の男女が静かに惹かれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマだ。

■寺西拓人×内田有紀、親密感あるポーズのティザービジュアル

ドラマ公式SNSではティザービジュアルが公開。淡いブルーシャツにデニムパンツを合わせた内田と、白Tシャツにゆったりとしたカーディガンを羽織り、黒のワイドパンツを合わせた寺西が寄り添うように並び、自然な笑顔を見せている。

内田はヒールのあるオープントゥパンプスを履いているものの、その隣に立つ寺西との身長差ははっきりと感じられ、すらりとしたふたりのバランスの良さも印象的。寺西が内田の腰に手を添えた親密感のあるポーズも、大人の純愛ストーリーを予感させるビジュアルとなっている。

SNS上では「身長差がたまらない」「ヒール履いててもこんなに身長差あるのすごい」「ふたりともスタイル良すぎる」「なんて絵になるふたりなんだ」「腰に手が…」「この1枚だけでドキドキする」「美男美女すぎる」など、多くの反響が寄せられている。