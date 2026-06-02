梅雨に行きたいと思う「福島県の旅行先」ランキング！ 2位「会津若松市」を抑えた1位は？【2026年調査】
長雨が続いて気持ちまで沈みがちな時期は、視界いっぱいに広がる美しい青空と澄んだ空気に癒やされる旅の計画がおすすめです。雨を忘れさせてくれるほどの開放感に満ちた、初夏に一度は訪れてみたい憧れのエリアをピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年5月25日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「福島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「歴史や自然をゆっくりと楽しめそうだから」（40代女性／愛知県）、「雨に濡れた赤瓦の天守と石垣が映え、会津の歴史ロマンがより強く感じられるため」（20代女性／埼玉県）、「雨の城下町は落ち着いた雰囲気が出て、歴史ある街並みをゆっくり楽しめそうだから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
回答者からは、「大型ドーム型の屋内プール施設なので、梅雨のどんよりした天候や雨を気にせず、1日中快適に遊べるからです」（40代女性／鹿児島県）、「室内で安心だし夏前なのでそこまで混んでいなそうだから」（30代女性／宮城県）、「雨の日は室内スパでゆっくりしたい」（40代男性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月25日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「福島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：会津若松市／52票歴史情緒あふれる「会津若松市」が2位に選ばれました。名城・鶴ヶ城（若松城）をはじめ、武家屋敷や歴史ある街並みが今なお残る人気の観光エリアです。梅雨の時期にしっとりと雨に濡れる石垣や、新緑に包まれる庭園は非常に風情があり、落ち着いた雰囲気の中で歴史ロマンを感じる大人の旅に最適です。
回答者からは、「歴史や自然をゆっくりと楽しめそうだから」（40代女性／愛知県）、「雨に濡れた赤瓦の天守と石垣が映え、会津の歴史ロマンがより強く感じられるため」（20代女性／埼玉県）、「雨の城下町は落ち着いた雰囲気が出て、歴史ある街並みをゆっくり楽しめそうだから」（40代男性／静岡県）といったコメントがありました。
1位：スパリゾートハワイアンズ／137票圧倒的な票数を集めて1位となったのは、いわき市にある大型温室テーマパーク「スパリゾートハワイアンズ」です。全天候型の屋内ドームを展開しているため、外の雨や天候を一切気にせず、常夏のハワイアン気分を満喫できます。温泉プールや迫力満点のフラガールショーなど、梅雨時でも家族や友人とアクティブに楽しめます。
回答者からは、「大型ドーム型の屋内プール施設なので、梅雨のどんよりした天候や雨を気にせず、1日中快適に遊べるからです」（40代女性／鹿児島県）、「室内で安心だし夏前なのでそこまで混んでいなそうだから」（30代女性／宮城県）、「雨の日は室内スパでゆっくりしたい」（40代男性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)