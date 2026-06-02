SFスリラーの名作『ニューヨーク1997』（1981）のリメイク版を、『REBEL MOON』シリーズや『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』（2016）などのザック・スナイダー監督が手がけることがわかった。米が報じている。

オリジナル版『ニューヨーク1997』は、ジョン・カーペンター監督、カート・ラッセル主演によるディストピアSFスリラー。巨大な監獄に改造され、300万人の囚人が放たれたニューヨークのマンハッタン島を舞台に、特殊部隊出身のスネーク・プリスキン（ラッセル）が大統領の救出作戦に臨む戦いを描く。1996年には続編『エスケープ・フロム・L.A.』も製作された。

リメイク版の製作は、オリジナル版を手がけたスタジオカナルが2026年4月にもの。本企画は長年にわたり構想が続けられており、過去にはレン・ワイズマンやジョエル・シルバー、ブレット・ラトナー、ロバート・ロドリゲス、リー・ワネルらが携わってきた。2022年には『レディ・オア・ノット』『スクリーム』シリーズのマット・ベティネッリ＝オルピン＆タイラー・ジレットが就任したが、これもしている。

スナイダーは監督・脚本を兼任。どのような解釈でリメイクするのか、どんな物語になるのかは不明だが、ザック・スナイダー作品としては『ドーン・オブ・ザ・デッド』（2004）のような実写＆ロケ撮影中心のリアル＆ハード路線になるという。なお、現時点では配信リリースではなく劇場公開が予定されている。

製作はスタジオカナルと、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』（2024）のThe Picture Company。プロデューサーには同社のアンドリュー・ロナ＆アレックス・ハインマンのほか、ザック＆デボラ・スナイダー、ウェスリー・カラーが製作会社The Stone Quarryを通じて参加する。なお、エグゼクティブ・プロデューサーとしてオリジナル版のジョン・カーペンター監督も名を連ねた。

映画『ニューヨーク1997』リメイク版の製作スケジュールは不明。今後、配給権の販売が数週間以内に始まると報じられている。

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