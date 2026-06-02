若槻千夏「誰も信じないけど…」 『半沢直樹』出演の“ママ友”が42歳誕生日にサプライズ、2ショット公開し話題
タレントの若槻千夏が、2日までに自身のインスタグラムを更新。42歳の誕生日を祝ってもらった“誕生日ウィーク”の様子を公開し、「誰も信じないけどママ友」と明かした意外な人物との2ショットが話題を呼んでいる。
【写真】「誰も信じないけど…」若槻千夏＆『半沢直樹』出演の“ママ友”との2ショット
若槻は「最高な誕生日週でした」とつづり、誕生日ケーキを前に笑顔を見せる写真や、豪華なバースデーケーキ、プレゼントの数々を投稿。その中には、俳優の上戸彩（40）との仲むつまじい2ショットも含まれており、「彩ちゃんがサプライズしてくれた（誰も信じないけどママ友）」と紹介した。
さらに、「木梨憲武さんがど深夜番組（若槻千夏のうるさい心理テスト）に来てくれて誕生日プレゼントまで作ってきてくれました!!」と報告。投稿では、木梨憲武から贈られたカラフルなアート作品や、番組仕様のオリジナルケーキも披露している。
また、アンミカや田中みな実、滝沢カレンらとの誕生日会の様子も公開し、「写真たくさん撮ったので後日また載せます」と締めくくった。
【写真】「誰も信じないけど…」若槻千夏＆『半沢直樹』出演の“ママ友”との2ショット
若槻は「最高な誕生日週でした」とつづり、誕生日ケーキを前に笑顔を見せる写真や、豪華なバースデーケーキ、プレゼントの数々を投稿。その中には、俳優の上戸彩（40）との仲むつまじい2ショットも含まれており、「彩ちゃんがサプライズしてくれた（誰も信じないけどママ友）」と紹介した。
さらに、「木梨憲武さんがど深夜番組（若槻千夏のうるさい心理テスト）に来てくれて誕生日プレゼントまで作ってきてくれました!!」と報告。投稿では、木梨憲武から贈られたカラフルなアート作品や、番組仕様のオリジナルケーキも披露している。
また、アンミカや田中みな実、滝沢カレンらとの誕生日会の様子も公開し、「写真たくさん撮ったので後日また載せます」と締めくくった。