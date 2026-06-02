歌手の浜崎あゆみ（47）は2日、公式Xを通じ、この日東京・立川で開催を予定しているツアー公演について「開催する」と発表した。また、台風6号の影響を受け、3日の同公演については「関係各所と協議」とした。

公式は「台風6号の接近に伴い、慎重に状況を注視してまいりましたが、本日6月2日（火）の『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A(ロゴ) -Scapegoat-』TACHIKAWA STAGE GARDEN公演は、予定通り開催いたします」と発表。「ご来場予定の皆様におかれましては、台風の影響により、各公共交通機関に乱れが生じる可能性がございますので、気象情報や運行状況をご確認の上、お時間に十分な余裕を持って、くれぐれも安全第一でお気をつけてお越しください」と呼びかけた。

明日の公演については「今後の台風の状況を踏まえ、引き続き関係各所と協議を重ねてまいります」と説明。「開催に関する最終的な決定・ご案内は、改めて公式よりアナウンスいたしますので発表をお待ちください」とした。

台風6号は2日、奄美付近を北寄りに進んだ。九州南部に接近し、3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがあり、全国各地で開催が予定されているイベントに多大な影響を及ぼしている。 台風6号について気象庁は、危険な場所から全員の避難を呼びかける「レベル4危険警報」を各地で出す可能性があるとし、警戒を求めている。