岩井千怜がトップ10入り 吉田優利は19人抜き【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「ショップライトLPGA」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
【連続写真】こんなにインサイドから!? 吉田優利はドローをこう打つ
今大会で3季ぶりの勝利を挙げたセリーヌ・ビュティエ（フランス）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を755.343ptとして、46位から9位にジャンプアップした。日本勢最上位の4位タイに入った岩井千怜は136.25ptを加算し、4ランクアップの10位。今季初のトップ10入り（9位タイ）で70ptを獲得した吉田優利は、19人抜きで76位に浮上した。日本勢トップは8位をキープした山下美夢有。そのほか、勝みなみ（21位）、岩井明愛（23位）、竹田麗央（29位）、原英莉花（32位）、畑岡奈紗（40位）、古江彩佳（47位）と続いている。ランキング1位は今季3勝のネリー・コルダ（米国）がキープ。2位のキム・ヒョージュ（韓国）、3位のジーノ・ティティクル（タイ）も順位を維持した。「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」終了時点の上位80人が来季、カテゴリー1の出場権（シード）を獲得。上位60人が高額賞金大会の最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」に出場する。
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ショップライトLPGA 最終結果
【連続写真】こんなにインサイドから!? 吉田優利はドローをこう打つ
今大会で3季ぶりの勝利を挙げたセリーヌ・ビュティエ（フランス）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を755.343ptとして、46位から9位にジャンプアップした。日本勢最上位の4位タイに入った岩井千怜は136.25ptを加算し、4ランクアップの10位。今季初のトップ10入り（9位タイ）で70ptを獲得した吉田優利は、19人抜きで76位に浮上した。日本勢トップは8位をキープした山下美夢有。そのほか、勝みなみ（21位）、岩井明愛（23位）、竹田麗央（29位）、原英莉花（32位）、畑岡奈紗（40位）、古江彩佳（47位）と続いている。ランキング1位は今季3勝のネリー・コルダ（米国）がキープ。2位のキム・ヒョージュ（韓国）、3位のジーノ・ティティクル（タイ）も順位を維持した。「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」終了時点の上位80人が来季、カテゴリー1の出場権（シード）を獲得。上位60人が高額賞金大会の最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」に出場する。
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