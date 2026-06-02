イランは1日（現地時間）、イスラエルによるレバノンへの攻撃が中断されるまで、米国との対話を中断すると明らかにした。イランの半国営タスニム通信はこの日、「レバノンでシオニスト政権（イスラエル）の犯罪行為が続いている」とし、「レバノンを含むすべての戦線で停戦が破られたため、イラン交渉団は仲介者を通じた協議および文書交換を中断することを決定した」と伝えた。

タスニム通信は、交渉団がイスラエルによるガザ地区およびレバノンでの侵攻作戦の中止と完全撤退を強調したとし、「要求が満たされるまで対話はない」と付け加えた。また、ヒズボラやフーシ派武装勢力など「抵抗の枢軸」勢力とともに、ホルムズ海峡を全面封鎖し、紅海の入り口であるバブ・エル・マンデブ海峡など新たな戦線も拡大すると警告した。

イランのアッバス・アラグチ外相も同日、「イランと米国の停戦は、レバノンを含むすべての戦線に及ぶものだ」とし、「米国とイスラエルは停戦違反によって生じる結果に責任を負わなければならない」と警告した。

イスラエルは5月31日、レバノン南部の戦略的要衝ボーフォールを掌握した後、戦線を拡大しながらヒズボラを標的とした激しい攻撃を続けている。これを受け、米国はイスラエルとレバノンに新たな停戦構想を提示し、事態の沈静化に努めてきた。

米国とイランは、戦争終結に向けた了解覚書（MOU）締結をめぐり、厳しい駆け引きを続けてきた。CNNは関係者の話として、ドナルド・トランプ米大統領が最近イランに送ったMOU修正案について、「核問題とホルムズ海峡に関する問題について確約を得ることに焦点を当てたものだ」と伝えた。トランプ大統領も先月30日、「一つ確保しなければならない保証は、（イランが）核兵器を持たないことだ」と述べた。合意案を拒否した理由が、MOUに事実上の「核放棄宣言」を盛り込むためだったことを意味する。

イランは、MOU草案に盛り込まれた通り、まず制裁を解除し、米国が要求する核関連事項については、MOU締結後に行われる60日間の会談で議論するべきだとの立場だ。タスニム通信は「イランは合意に至らない事態（ノーディール）についても徹底的に備えている」と伝えた。

軍事的応酬も続いている。米中央軍は1日、「今週末（5月30〜31日）、イランのゴルクおよびゲシュム島にあるレーダーおよびドローン管制施設に対し、自衛権に基づく空爆を実施した」と明らかにした。

イラン革命防衛隊（IRGC）も、「米国の攻撃に対抗し、攻撃の拠点となった空軍基地を攻撃した」と発表した。イランの標的がクウェートのアリ・アルサレム空軍基地だったとの報道が相次ぎ、クウェート外務省が1日、イランが自国領土を攻撃したと明らかにしたことで、これを間接的に裏付ける形となった。