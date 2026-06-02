「黒字なのにリストラ」毎年続く人員削減に不信感　目標達成後も肩叩きされた40代男性

黒字にもかかわらず、毎年リストラが続く――。投稿を寄せた40代男性（兵庫県／事務・管理／年収750万円）が、かつて勤務していた会社で行われていたリストラの実態を明かした。

その企業では毎年、管理職層を対象に希望退職を募っていたという。（文：法田ひまり）

本社が完全に迷走「名ばかりの組織いじり」

リストラは部門ごとに行われ、お互いに全体像が分からない仕組みになっていたが、断片的には色々と聞こえてきたという。そして男性の部門が対象になった際、会社の異常な対応を目の当たりにする。

「自分の部門が対象になった際には応募人数を明示していたにもかかわらず、その人数に達した後も執拗に肩を叩き続けられました」

さらに男性は、「自分が辞めた後も、まだ大勢の方が辞められたと聞いています」と明かす。しかも、これが一時的な緊急措置ではなかったことが、さらなる不信感を呼んだ。

「いわゆる黒字リストラなのですが、一度にやってＶ字回復しようとかではなく、長年延々とやり続けているのがヤバすぎると思いました」

人員削減を日常化させている体制に、不信感を抱くのは当然だ。さらに、本社の迷走ぶりもひどかったという。

「あと本社組織が同じような組織改編を何度も繰り返すのもヤバかったです。 事務部門の集約と完全カンパニー制。集権と分権、何回も行ったり来たり、名ばかりの組織いじりばっかり」

これだけ経営陣の方針がブレて不毛な組織改編を繰り返している環境では、会社に見切りをつけた男性の判断は賢明だったと言えそうだ。

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