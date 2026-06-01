Nakamura Hakが、5月29日に虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 46Fから生配信したオンラインライブ『TOKYO NODE HALL』のアーカイブ映像を本日公開した。

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同映像では、『音楽と歌声が（表現できること・表現したいことの）すべて』という理由から、素顔も素性も明かさないNakamura Hakが、まるで透明人間のような姿で歌っている。

自身初となる同オンラインライブでは、「白は夢」、アニメ『とんがり帽子のアトリエ』エンディングテーマ「ただ美しい呪い」と「夜に浮かぶ」、ドラマ『るなしい』オープニングテーマ「善と悪」、生歌初披露曲を含む全6曲を、リリースされている音源と同様に自らが演奏するギター1本の伴奏で歌唱した。

さらに、終演後には次の無料オンラインライブの開催も発表。『境界』と題され、6月13日24時から配信予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）