イタリア セリアAのチステルナが5月31日（日）、ミドルブロッカーの彭世坤（25）が入団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

中国出身の彭は自国リーグを経て、サントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）やフランスのパリ・バレーなどでプレーした後、2025-26シーズンに大阪ブルテオンに入団。レギュラーシーズン32試合、セミファイナル2試合とファイナル3試合でベンチ入りし、210センチの身長を活かし大事な場面で活躍を見せ、チームの7シーズンぶりの優勝に貢献した。また、中国代表としても長年にわたり活躍しており、国際大会での経験も豊富な選手だ。

5月19日（火）に1シーズンでの退団が大阪Ｂより発表されていたが、来シーズンはチステルナでプレーすることが分かった。彭自身、初のイタリアリーグへの挑戦だが、チステルナにとってもクラブ史上初の中国人選手獲得となる。

彭は加入にあたり、「イタリアのリーグには、世界最高レベルの選手たちが数多くいる。セリエAでプレーできるという機会が巡ってきた時、私は一瞬も迷わなかった。簡単ではないことは分かっているが、新しい環境に一日も早く適応できるよう、全力を尽くす。まだ訪れたことのないイタリアに行くのが待ち切れない。世界で最も美しく、住みやすい国の一つとされ、食事も最高に美味しいと聞いている。チステルナのファンへ、イタリアに行くのを胸を躍らせて楽しみにしている。私にとって、これは夢が叶う瞬間だ」などと、クラブ公式サイトを通じてコメントしている。