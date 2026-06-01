【女性が選ぶ】最もイケメンだと思う「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 1位「目黒蓮」、2位は？
All About ニュース編集部は2026年5月13日、全国の10〜60代の女性291人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、STARTO社に所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。
この記事では、「最もイケメンだと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングを紹介。イケメンタレントばかりの中で、誰が上位にランクインしたのでしょうか？
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、King ＆Princeの永瀬廉さんです。永瀬さんといえば俳優として人気で、主演映画『弱虫ペダル』でブレーク。NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』や日曜劇場『リブート』（TBS系）など、話題作に多く出演してきました。2026年3月には、吉川愛さんとダブル主演を務めた映画『鬼の花嫁』が公開されヒットを記録したばかりです。
また、「ViVi国宝級イケメンランキング」で殿堂入りを果たし、全角度国宝級の異名を名付けられた端正なルックスも魅力。作品でもイケメン役を演じることが多く、高評価を得ています。
回答者からは、「整った顔立ちで正統派イケメンだから」（30代／兵庫県）、「目鼻立ちがスッキリとしており、一般ウケする美形だと思います」（30代／東京都）、「どの角度から見ても整っているし、まさに王子様」（40代／富山県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。目黒さんといえば、映画『ほどなく、お別れです』、『SAKAMOTO DAYS』が立て続けに大ヒットするなど、俳優として活躍中です。配信作品『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演が決まるなど、日本を代表する俳優だと言えます。
そんな目黒さんは、「ViVi国宝級イケメンランキング」では連覇を果たし殿堂入り。フェンディの日本人男性初となるブランドアンバサダーに選ばれるなど、モデルとしても活躍中です。
回答者からは、「顔の比率がとっても整っていると思う。万人受けする」（30代／愛知県）、「ルックスはもちろん、話し方や所作もかっこいいから」（40代／東京都）、「顔もとてもきれいですし、背が高くスタイルも良い」（30代／島根県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
今回は、STARTO社に所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。
この記事では、「最もイケメンだと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングを紹介。イケメンタレントばかりの中で、誰が上位にランクインしたのでしょうか？
2位：永瀬廉（King ＆Prince）／63票
2位に選ばれたのは、King ＆Princeの永瀬廉さんです。永瀬さんといえば俳優として人気で、主演映画『弱虫ペダル』でブレーク。NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』や日曜劇場『リブート』（TBS系）など、話題作に多く出演してきました。2026年3月には、吉川愛さんとダブル主演を務めた映画『鬼の花嫁』が公開されヒットを記録したばかりです。
また、「ViVi国宝級イケメンランキング」で殿堂入りを果たし、全角度国宝級の異名を名付けられた端正なルックスも魅力。作品でもイケメン役を演じることが多く、高評価を得ています。
回答者からは、「整った顔立ちで正統派イケメンだから」（30代／兵庫県）、「目鼻立ちがスッキリとしており、一般ウケする美形だと思います」（30代／東京都）、「どの角度から見ても整っているし、まさに王子様」（40代／富山県）などの意見が寄せられました。
1位：目黒蓮（Snow Man）／83票
1位に選ばれたのは、Snow Manの目黒蓮さんでした。目黒さんといえば、映画『ほどなく、お別れです』、『SAKAMOTO DAYS』が立て続けに大ヒットするなど、俳優として活躍中です。配信作品『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演が決まるなど、日本を代表する俳優だと言えます。
そんな目黒さんは、「ViVi国宝級イケメンランキング」では連覇を果たし殿堂入り。フェンディの日本人男性初となるブランドアンバサダーに選ばれるなど、モデルとしても活躍中です。
回答者からは、「顔の比率がとっても整っていると思う。万人受けする」（30代／愛知県）、「ルックスはもちろん、話し方や所作もかっこいいから」（40代／東京都）、「顔もとてもきれいですし、背が高くスタイルも良い」（30代／島根県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)