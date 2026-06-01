自然の山としては日本一低い山として知られる、徳島市の弁天山で6月1日、山開きが行われました。

（豊成アナウンサー）

「突然ですが、クイズです！日本一低い山として知られる弁天山の標高は何メートルでしょうか？」

「正解は6.1メートルです！この標高にちなんで毎年6月1日に、山開きが行われているんです」





（♪ 弁天山音頭）



徳島市方上町の弁天山は、自然にできた山の中では日本一低い山として、国土地理院にも認定されています。





1日は、登山愛好家や、地元の方上小学校の児童らが山のふもとに集まりました。

弁天山の頂上にある巖島神社の山下釈道宮司がお祓いをしたあと、希望者によるテープカットが行われ、いよいよ登山開始。



山下宮司に続いて、参加者は頂上を目指します。



足を進めること約30秒…。



（岡山から）

「登頂おつかれ山（さん）です！はじまりの頂に立てて最高です！」

（徳島市から）

「富士山は50代で登りましたが、ここはなかなか機会がなかった。米寿でやっと達成できた」

（児童は）

「楽しかった。簡単だった」

「ちょっと坂道とかがあったから不安やったけど、すごく登りやすかったから便利な山だなと思った」

（豊成アナウンサー）

「豊成春子、初めての弁天山いってきます！」

「山登りビギナーの私、登頂することができるのでしょうか」

「坂道が続いていて、その後に階段が待ち構えています、よいしょ」

「階段がカーブになっていて、頂上に到着しました」

「頂上で浴びる風は、とっても気持ちいいです」

「日本一、手軽に山登りを楽しむことができるなと感じました」

（弁天山保存会・山下釈道 理事長

「ここで、みなさんの安心安全をお祈りできる。みんなが喜んでくれるのは一番うれしい」

登頂した人たちには、記念の証明書が配られました。



700年の歴史を持つ弁天山は「遭難者0」の記録を更新中。





2026年も訪れた人全員が、無事に登れますように。