

資料 小豆島フェリーの高速艇

台風6号の接近に伴い、香川・岡山の港発着の船について、2日の計画運休が決まりました。

小豆島フェリーによりますと、高松ー土庄間のフェリーは午後2時45分以降、高速艇は午後1時40分以降の便が欠航します。姫路ー福田間は午後3時10分以降、岡山ー土庄間は午後2時以降の便の欠航が決まりました。

国際両備フェリーによりますと、新岡山ー土庄間は午後2時以降、高松ー池田間は午後1時40分以降の便が欠航します。運航再開は3日で、新岡山ー土庄間は午後2時以降、高松ー池田間は午前11時以降を予定しています。

四国汽船によりますと、宇野ー直島（宮浦）間のフェリーは午後5時5分以降、旅客船は全便欠航です。高松ー直島（宮浦）間のフェリーは午後5時以降、高速旅客船は午前8時40分以降が欠航します。（宮浦ー豊島ー犬島間は、美術館が休館日のため終日運休です。）

ジャンボフェリーは、高松 午後7時15分発と神戸 午後7時45分発、小豆島 午後8時30分発を欠航するとして、予約者に対し、キャンセル・払い戻しを呼びかけています。

このほかのフェリーなども含め、各社、HPや電話で最新の運航情報を確認してほしいとしています。