「老ヨネ」COWCOW多田、モナキ・おヨネ激似ショットが話題に！「ガチ似てる」「おヨネの50年後みたい」
お笑いコンビ・COWCOWの多田健二さんは5月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。4人組男性グループ・モナキのおヨネさんに「ガチ似てる」「おヨネの50年後みたい」と話題になっています。
【写真】COWCOW多田の「老ヨネ」姿
ファンからは「ガチ似てる」「ずっと似てると思ってたw」「おヨネの50年後みたいでおもろい」「おヨネ調子悪いのかと思ったら老ヨネだった」などの声が。また「ぜひ本人と共演してほしいです」「コラボしてほしいです」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】COWCOW多田の「老ヨネ」姿
「ぜひ本人と共演してほしいです」の声も多田さんは「老ヨネ」とつづり、1枚の写真を投稿。おヨネさんに寄せた黄色いジャケットとカツラを着用した姿を披露しました。年齢差はあれど、顔のパーツや表情がどことなく似ているようにも見えます。
「嵐とCOWCOW」が話題にまた、多田さんはこの投稿に続け「嵐とCOWCOW」と、Xの「本日のニュース」のスクリーンショット画像を公開。5月31日で活動を終了した5人組男性グループ・嵐のニュースと並び、自身の「老ヨネ」投稿が話題になっていることを伝えました。今後、おヨネさんと共演することがあるのか、注目したいですね。
(文:堀井 ユウ)