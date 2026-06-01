大同特殊鋼が新体制へ 平原隆也が選手兼任ヘッドコーチに

1日（月）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）の大同特殊鋼知多レッドスターは中尾貞治ヘッドコーチ（57）の退任とアウトサイドヒッターの平原隆也（30）がヘッドコーチ兼選手に就任することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

2025年に就任した中尾ヘッドコーチのもとでVリーグ男子 西地区を最下位で終えていた大同特殊鋼。後任を務める平原は専修大学を卒業後、警視庁フォートファイターズに入団。その後2024年に大同特殊鋼に加入すると、今季はVリーグ男子で28試合にベンチ入りを果たし、25得点をあげていた。

大同特殊鋼は先日、10選手の退団も発表しており、大きな転換期を迎えている。

平原は就任に際し、クラブを通してコメントを発表している。

「いつも大同特殊鋼知多レッドスターを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、大同特殊鋼知多レッドスターの監督に就任いたしました、平原隆也です。まず、先日の退団発表につきまして、ご心配をおかけし申し訳ございませんでした。皆様ご存知の通り今シーズンのレッドスターはとても厳しいスタートを切ることになってしまいましたが、残ったメンバー全員が昨年以上に輝けるチームを目指してまいります。監督としての初陣、温かいご声援をいただけますと幸いです。今期も大同特殊鋼知多レッドスターへのご声援をよろしくお願いいたします」