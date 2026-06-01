6月26日に日米同時公開されるDCユニバースの新作映画『スーパーガール』とK-popガールズグループ・LE SSERAFIMの楽曲コラボレーションが実現。あわせてメンバーたちによる日本のファンに向けたグリーティング映像が公開された。

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本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スーパーマン／クラーク・ケントの従妹、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを主人公に、新たな物語が描かれる。製作は『スーパーマン』に続き、ガン率いるDCスタジオが担当。『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが監督を務めた。

『スーパーマン』にも登場した本作の主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役で主演を務めるのは、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のミリー・オールコック。エイリアンの少女ルーシー・メアリー・ノール役を『三体』のイヴ・リドリー、 宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役を『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモアがそれぞれ演じる。さらに“スーパードッグ”クリプトも再登場する。

欧州での初単独公演を含む世界23都市32公演を巡るワールドツアーの開催を発表し、日本でも昨年の東京ドーム公演を成功させるなど、グローバルで活躍するLE SSERAFIM。2026年5月22日に発表された2作目のフルアルバム『PUREFLOW pt.1』のリード曲である「CELEBRATION」が、『スーパーガール』の映画オリジナルリミックス 「CELEBRATION (Supergirl Ver.)」 として特別に制作され、各音楽配信プラットフォームよりリリースされた。さらに本楽曲は、映画本編で使用されることも決定している。

さらに本コラボ決定を記念して、メンバーから日本のファンに向けたグリーティング映像も到着。映像では、SAKURAが「映画『スーパーガール』のように本当にかっこいい楽曲になっています！」と自信をのぞかせ、KAZUHAは「映画と楽曲のスーパーガールリミックスをぜひ映画館でお楽しみください」と、日本語で期待のコメントを寄せた。

「CELEBRATION」は、メンバーのKIM CHAE WONとHUH YUNJINが制作に参加したことでも反響を呼んだ楽曲で、「恐怖心を受け入れ、自分と向き合う強さを讃える」というメッセージが込められている。

（文＝リアルサウンド編集部）