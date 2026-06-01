投信・基準価額騰落率ランキング 5月第5週（5月25日～5月29日）
5月第5週の上昇率ランキングの1位と2位は、テーマ指数に連動した投資成果を目指すｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏシリーズのファンドとなりました。3位の「京都・滋賀インデックスファンド（京（みやこ）ファンド）」は、京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象としています。組入れ上位の村田製作所<6981>（4月末,組入比率18.6％）、京セラ<6971>（4月末,組入比率7.7％）などの株価上昇が基準価額を押し上げました。
下落率ランキング1位「ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）（ＥＳＧジャパン）」のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるもので、1500円を期中に分配しています。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +20.17％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏドローン
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +14.79％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ宇宙開発
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 +10.33％ 京都・滋賀インデックスファンド（京（みやこ）ファンド）
運用会社:野村アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -8.98％ ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）（ＥＳＧジャパン）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
2位 -4.48％ ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス
運用会社:大和アセットマネジメント
3位 -4.34％ ＤＷＳコモディティ戦略ファンド（年１回決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント
株探ニュース
下落率ランキング1位「ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）（ＥＳＧジャパン）」のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるもので、1500円を期中に分配しています。
1位 +20.17％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏドローン
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +14.79％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ宇宙開発
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
3位 +10.33％ 京都・滋賀インデックスファンド（京（みやこ）ファンド）
運用会社:野村アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -8.98％ ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）（ＥＳＧジャパン）
運用会社:ニッセイアセットマネジメント
2位 -4.48％ ダイワ／バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス
運用会社:大和アセットマネジメント
3位 -4.34％ ＤＷＳコモディティ戦略ファンド（年１回決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
運用会社:ドイチェ・アセット・マネジメント
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