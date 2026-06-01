TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

JR東日本によりますと、京浜東北線は、横浜市の本郷台駅と港南台駅の間で起きた沿線火災のため、一時、全線で運転を見合わせていましたが、およそ1時間半後の午後3時40分頃に運転を再開しました。