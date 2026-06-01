株式会社焦点工房は6月1日（月）、楽天市場で開催される「楽天スーパーSALE」への参加を表明した。期間は楽天モバイルユーザー先行枠が6月3日（水）20時00分から、一般枠が6月4日（木）20時00分からで、いずれも6月11日（木）1時59分まで開催される。

期間中は楽天市場の条件達成でポイントが最大47倍になるキャンペーンに加え、焦点工房独自の施策として同社が出品する全商品がポイント2倍となる。

さらに、同社が取り扱う交換レンズやマウントアダプター、レンズフィルター、カメラアクセサリーなどが最大20％OFFの特別価格で販売される。

セール対象の交換レンズには、APS-Cセンサー対応の大口径中望遠レンズ「TTArtisan AF 56mm f/1.8 APS-C」や、「AstrHori AF 27mm F2.8 STM」「SG-image 50mm F1.4」「SG-image 50mm F1.8」「DULENS APO 85mm F2」などがラインアップされている。

カメラアクセサリー類では、「K&F Concept」の各種レンズフィルターやNDフィルター、ブラックミストフィルター、クリーニング用品が対象。「cam-in」のレザーカメラケースや各種フィルムケース、ストラップ類も特別価格で提供される。

セール期間

対象製品（例）

TTArtisan AF 56mm f/1.8 APS-C 単焦点レンズ

楽天モバイルユーザー先行：2026年6月3日（水）20時00分～6月11日（木）01時59分 一般：2026年6月4日（木）20時00分～6月11日（木）01時59分

28,800円→25,450円（10％OFF）

※対応マウント：ソニーE / ニコンZ / 富士フイルムX

TTArtisan AF 27mm f/2.8 単焦点レンズ 'White Limited Edition'

29,700円→26,244円（10％OFF）

※対応マウント：富士フイルムX（数量限定モデル）

AstrHori 27mm F2.8 STM APS-C 単焦点レンズ

21,780円→17,108円（20％OFF）

※対応マウント：ソニーE / 富士フイルムX / ニコンZ

FUNMOUNT 電子マウントアダプター FM-ETZ-P（FM-ETZ Pro）

28,800円→25,450円（10％OFF）

※ソニーEマウントレンズ→ニコンZマウント変換

cam-in カメラストラップ レザー リング式 CS197シリーズ（93cm）

2,920円→2,582円（10％OFF）

※高級イタリアンレザー使用（ハンドメイド品）

K&F Concept レンズクリーニング 3in1 キット（ペン・ブロア・クロス）

2,020円→1,786円（10％OFF）

※カメラ・レンズ・フィルター用お手入れセット