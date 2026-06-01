卓球Tリーグの岡山リベッツは6月1日、松島輝空と2026-2027シーズンの選手契約を結んだことを発表した。

■6シーズンプレーのKM東京を退団

19歳の松島は2020-2021シーズンに木下マイスター東京に入団し、6シーズンにわたり活躍。2025、26年の全日本選手権ではシングルス連覇を達成し、世界ランキングも6位につけるなど、世界トップ選手へと成長を遂げた。

5月26日にKM東京を退団することを発表していたが、新シーズンは張本智和も所属する岡山でTリーグに参戦することが決まった。

松島は公式サイトを通じて「このたび、岡山リベッツに入団させていただくことになりました松島輝空です。岡山リベッツとしては優勝したことがないので、優勝に貢献できるように頑張ります。そして岡山リベッツの爆援の中でプレーさせていただくことは本当に嬉しいことです。応援よろしくお願いします」とコメント。新天地での意気込みを語っている。

また、田添響選手兼監督は「松島輝空選手の加入は、岡山リベッツにとって非常に大きなニュースであり、チームとして本気で優勝を目指すうえで大きな力になります。松島選手は、すでに世界トップレベルの舞台で結果を残し、スピード、攻撃力、勝負どころでの思い切りの良さに加え、まだまだ成長を続けているところも大きな魅力です」と言及。

さらに「張本智和選手と松島輝空選手が同じチームで戦うことは、これまで以上にワクワクしていただけるチームになるはずです。松島選手とともに、岡山の皆さまに熱狂していただける試合をお届けできるよう、チーム一丸となって頑張ります」と新たなシーズンへの展望を述べている。

岡山は昨シーズン5位に終わり、プレーオフ進出を逃していた中、松島の電撃加入は起爆剤となる可能性がある。日本代表でもダブルエースを形成する張本智とのタッグにも注目が集まる。