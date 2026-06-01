【まだダイエット中に我慢してるの？】チョコを使わない超簡単豆腐チョコケーキ5選

薄着の季節になってきて、ダイエットを始める人も多くなってきました。「ダイエット中だけど甘いものが食べたい！」そんなときはチョコレートを使わず、豆腐とココアパウダーで仕上げる簡単チョコケーキの出番。豆腐を使うことでしっとり濃厚な仕上がりになり、ダイエット中も気軽に楽しめます。今回はそんな豆腐チョコケーキのレシピを5つ集めました。

▼糖質制限中の方にも◎「糖質制限！豆腐で濃厚チョコケーキ」

絹豆腐、卵、純ココアパウダーなど材料をすべてボウルに入れて混ぜ、パウンド型に流し込んで180度のオーブンで30分焼くだけ。シンプルな工程ながら、しっとり濃厚な焼き上がりが魅力です。くるみやスライスアーモンドをトッピングしてもよく合います。レシピ作者さんによると、焼いた翌々日ごろが甘みが落ち着いてさらにおいしいとのこと。

▼レンジで完成！グルテンフリーの「豆腐と米粉の濃厚チョコケーキ」

材料は絹豆腐、卵、米粉、はちみつ、ココアパウダーのたった5つ。すべてをボウルに入れて混ぜ、レンジ加熱するだけで完成します（500Wで4分、600Wで3分）。グルテンフリーなので小麦粉が気になる方にも。冷やさなくてもおいしいですが、特に暑くなってきたので冷蔵庫でしっかり冷やしていただきましょう！

▼「話題入り」の実績あり！ラム酒を効かせた「ふんわりお豆腐のチョコケーキ」

絹ごし豆腐、薄力粉、ベーキングパウダー、ココアパウダー、砂糖、卵、溶かしバター、ラム酒を順番に混ぜてパウンド型で170度・40分焼くレシピ。豆腐の水切りが不要なのが手軽なポイントです。ふんわりと軽いケーキに仕上がります。2013年に話題入りした実績もある定番レシピです。

▼一口アイスにもなる！？「豆腐の生チョコケーキ」

豆腐、砂糖、オリーブオイル、薄力粉、純ココアパウダーを混ぜ合わせて160度のオーブンで30分焼くレシピ。粗熱を取ったあと冷蔵庫で冷やせばなめらかなチョコケーキに、冷凍庫に入れれば一口サイズのアイス感覚で食べられる二刀流レシピです。簡単なので2歳のお子さんと一緒に作ったという声もあります。

▼レンジ3分で完成！「豆腐と米粉のガトーショコラ」

絹ごし豆腐、ココア、米粉、はちみつやメープルシロップなどの甘味料を混ぜ合わせ、電子レンジで3分加熱するだけのレシピ。油不使用で、もっちりしっとりした食感が楽しめます。甘味料の量はお好みで調整できるため、控えめにしてアイスクリームを添えてもおいしいそうです。





チョコレートなしとは思えないほど本格的な味わいが楽しめる豆腐チョコケーキ。レンジで手軽に作れるものからオーブンで丁寧に仕上げるものまで、自分のスタイルに合ったレシピをぜひ試してみてください。

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