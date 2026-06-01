ANIMAX話題の4作品、Leminoプレミアムで配信開始
【モデルプレス＝2026/06/01】Leminoプレミアムにて、ANIMAXで話題の4つの興行作品が6月8日正午より配信される。
【写真】上演中に負傷の主演俳優、怪我する2日前の近影
今回配信されるのは、舞台・朗読劇・eスポーツの4作品。舞台や朗読劇ならではの表現力、キャストの熱演、そして作品世界への没入感を楽しむことができる。（modelpress編集部）
・伊藤潤二原作の世界観を豪華キャストの朗読で描く「朗読劇『富江』」
配信期間：2026年6月8日（月）12:00〜6月22日（月）11:59
・大ヒットアニメを原作としたミュージカル「『コードギアス 反逆のルルーシュ正道に准ずる騎士』2」
配信期間：2026年6月8日（月）12:00〜9月8日（火）11:59
・名作ゲームの物語を声の演技で鮮やかに描く「朗読劇『逆転裁判』」
配信期間：2026年6月8日（月）12:00〜2027年6月8日（火）11:59
・プロチームや人気ストリーマー、VTuber、著名人が垣根を越えて競演し、熱戦を繰り広げたスペシャルイベントを振り返るダイジェスト映像「DREAM MATCH APEX LEGENDS ハイライトSP」
配信期間：2026年6月8日（月）12:00〜2027年6月8日（火）11:59
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【写真】上演中に負傷の主演俳優、怪我する2日前の近影
◆Leminoプレミアムで話題4作品配信
今回配信されるのは、舞台・朗読劇・eスポーツの4作品。舞台や朗読劇ならではの表現力、キャストの熱演、そして作品世界への没入感を楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆配信作品
・伊藤潤二原作の世界観を豪華キャストの朗読で描く「朗読劇『富江』」
配信期間：2026年6月8日（月）12:00〜6月22日（月）11:59
配信期間：2026年6月8日（月）12:00〜9月8日（火）11:59
・名作ゲームの物語を声の演技で鮮やかに描く「朗読劇『逆転裁判』」
配信期間：2026年6月8日（月）12:00〜2027年6月8日（火）11:59
・プロチームや人気ストリーマー、VTuber、著名人が垣根を越えて競演し、熱戦を繰り広げたスペシャルイベントを振り返るダイジェスト映像「DREAM MATCH APEX LEGENDS ハイライトSP」
配信期間：2026年6月8日（月）12:00〜2027年6月8日（火）11:59
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