5月28日 発表 【「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」リニューアル】 7月6日 実施

東京都豊島区にある屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」が7月6日に開園30周年を迎える。

バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする「ナンジャタウン」は、“思い出とトキメキのテーマパーク”をコンセプトにした都市型テーマパークとして1996年7月6日にオープン。時代の変化と共にさまざまなエンターテインメントを提供してきた。

30周年を迎える7月6日に合わせ、「太鼓の達人」のアトラクション「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」が登場するほか、2026年冬には「たまごっち」のアトラクション「みんなでけんきゅー！超たまごっちラボ」も登場する。

また、ナンジャタウンエントランスをリニューアル。外からも園内の様子が確認できる開放的なデザインに変更され、通行中のサンシャインシティ来場者が施設の雰囲気や賑わいを直感的に感じられる空間へと生まれ変わる。

エントランスをリニューアル

新たなアトラクションが登場

「太鼓の達人」アトラクション：「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」

7月6日には、2026年2月21日に25周年を迎えた和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人」のアトラクションが登場する。

福袋縁日広場に大型筐体5台を環状に配置した「太鼓の達人 ドーンとでっかいお祭りだドン」は2人で巨大な打面をバチで直接叩く「太鼓の達人」のアトラクション。「太鼓の達人」の面白さはそのままに、画面の奥から飛んでくる音符にあわせて大人も子どももわかりやすく叩けるだけでなく、ズンズンと響く打音や振動を楽しめる。

「たまごっち」アトラクション：「みんなでけんきゅー！超たまごっちラボ」

2026年冬頃には、ナンジャタウン同様、2026年に30周年を迎える「たまごっち」とのコラボアトラクションも登場する。

「みんなでけんきゅー！超たまごっちラボ」は2025年に発売された「Tamagotchi Paradise」をモチーフにした新アトラクション。「Tamagotchi Paradise」を持っている人はもちろん、「たまごっち」をまだあまり知らない人も楽しめる仕掛けが多数用意されている。続報は特設サイトや公式Xなどで案内される。

【バンダイナムコエクスペリエンス CXパーク事業ディビジョン ディビジョンマネージャー 皆川悠介氏コメント】

30周年を迎えるナンジャタウンは、開園当初から大切にしてきた独自の世界観と、IP×体験による新たなアソビが融合する、より幅広いお客さまに楽しんでいただけるテーマパークとしてリニューアルします。過去にご利用いただいたお客さまも、初めてナンジャタウンを知ったお客さまも、ぜひパワーアップしたナンジャタウンにご期待ください。

スタッフ一同お会いできることを楽しみにお待ちしております。

【ナンジャタウンシンボルキャラクター ナジャヴコメント】

この夏、ナンジャタウンはなんと30周年を迎えるニャン！！いや～めでたいニャー。

30年と言えば、当時オギャー！と生まれたあかちゃんが立派な大人に成長して、もしかすると自分のお子さんを連れて遊びに来ちゃうくらい……なが～いながい時間ニャン。30年間もみんなに愛されてきたナンジャタウンは、本当に幸せな場所ニャ。みんな、ありがとニャン♪

そんなわけで、いつも応援してくれるみんなへの恩返しとして、よりパワーアップした「お祭り」をお贈りすることにしたニャ。みんなでお祭り騒ぎ、しちゃおうニャン！！

これからもボク、ナジャヴは、ナンジャタウンでドンドン楽しいことを創り出していくから、みんな楽しみにしていてほしいニャ。

乞うご期待ニャン！ナンジャラー！

ナンジャタウンのあゆみ

ナンジャタウンでは、これまで「ナンジャビザ／現：ナンジャビザ＋(プラス)」や「ナンジャ探偵団」などの街巡り型アトラクションのほか、「爆裂！蚊取り大作戦」といったライド型アトラクションをはじめ、フードテーマパークの先駆けともいえる「池袋餃子スタジアム（現：ナンジャ餃子スタジアム）」、近年では、IP（※1）コラボイベントを中心に運営している。

（※1）intellectual property(インテレクチュアル プロパティ)、知的財産。ここではアニメやゲーム、映画、アイドルなどを指す。

【1996年】園内各エリアのキャラクターの銅像が並ぶナンジャタウンの玄関口「スターロード」

【1996年】焼きそばや金魚すくいなどの縁日屋台風に9つのアトラクション広がる「福袋縁日銀座」

【1997年】お化けや妖怪をテーマにした街区「もののけ番外地」内の街巡りアトラクション「もののけ探険隊」

【1999年】園内に隠された“究極の秘宝”を求めて旅する街巡りアトラクション「ナジャヴの大冒険」

【2002年】「ナンジャ餃子スタジアム」の原型となるナンジャタウン初のフードテーマパーク「池袋餃子スタジアム」

【2003年】“未体験＆新感覚”をテーマに、アイスクリーム専門店が広がる「アイスクリームシティ」

素材提供：綜合ユニコム㈱ エンターテインメントビジネス

【「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」施設概要】

住所：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル2F

営業時間：10時～21時（最終入園 20時）

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