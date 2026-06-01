スポーツ配信サービスの「DAZN」で、すべてのスポーツコンテンツを楽しめる「DAZN Standard」の月額料金が4200円→1980円となる「応援放題！キャンペーン」が実施されている。新規ユーザーが対象で、期間は5月30日～7月20日。

この割引キャンペーンは、日本時間6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」の全104試合ライブ配信を記念したもの。7月20日までの期間中、DAZNとの直接契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3カ月は月額4200円→1980円となる。

「DAZN Standard」では、FIFAワールドカップの全104試合に加えて、明治安田Jリーグ、プロ野球、ラグビー、バスケットボールといった、DAZNが配信するプレミアムコンテンツをすべて視聴できる。また、FIFAワールドカップ開幕に向けた前哨戦となる30試合以上の国際親善試合も配信される。

なお、日本代表戦全試合と、決勝・準決勝・3位決定戦は無料で配信される。

また、プロ野球専用プラン「DAZN Baseball」の既存ユーザーに向けて、特別アドオン（追加オプション）も用意されている。1500円で追加購入すると、プロ野球に加えて、FIFAワールドカップや国際親善試合などの関連コンテンツが視聴可能となる。