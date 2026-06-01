トヨタ自動車アンテロープスが渡嘉敷来夢の獲得を発表…「チームの勝利・優勝に貢献できるよう」

6月1日、Wリーグのトヨタ自動車アンテロープスは、渡嘉敷来夢が新規加入することを発表した。なお、前日の31日にはアイシンウィングスからの退団が発表されていた。

埼玉県出身で現在34歳の渡嘉敷は、193センチのパワーフォワード。桜花学園高校からENEOSサンフラワーズへ加入し、WNBAのシアトル・ストームでもプレー。その後、2024－25シーズンからアイシンへ加入した。日本代表としてもリオオリンピックやワールドカップなど数々の国際大会で活躍し、今シーズンのリーグ戦では28試合に出場して1試合平均14.1得点5.0リバウンド3.5アシストの成績を残した。

今回の発表に際して、渡嘉敷がクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

「トヨタ自動車アンテロープスの一員になりました渡嘉敷来夢です。

新しい環境・新しい仲間・ファンの皆さまと一緒に戦えることにすごくワクワクしています。

自分自身の成長はもちろん、チームの勝利・優勝に貢献できるよう、日々全力で過ごしたいと思います。

よろしくお願いいたします」

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