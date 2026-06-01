【Ibanez SR-600だったもの】（岡崎市 赤鯖 29歳）

1489にて掲載いただいたギターを妹様に贈ろうと思ってたらメインで弾いていた4弦PJベースを持っていかれてしまい、しばらくは1232にて掲載いただいた5弦を楽しく弾いていたものの、やっぱり俺はPJの音が好きなんだという衝動に突き動かされてまたやってしまいました。

今回もボディ形状をちょっぴり好みに合わせて加工したうえで再塗装、ヘッドは深い傷が入っていたため削り込んで形状を変え、ピックアップには見た目が好きでずっと使ってみたかったNordstrand PickupのBLADEを組み込み。

その他のパーツもすべて取り替えてパッシブ仕様に組み直し、空いたポット穴にはスプリット側のシリーズ/パラレル切り替えトグルを仕込み、ヘッド形状に合わせたデザインで作ったピックガードを追加して仕上げました。

初めてのアッシュボディに苦戦しましたが、その分良い音を鳴らしてくれるベースに仕上がりました。やっぱりPJベースは良いぞ。

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うわ、今回もキテるな。市販品をモデファイすると、その人特化のカスタムが出来上がるわけなので、個性は突き抜けるものの、トータルバランスという点ではオリジナルの完成度を超えることってほぼほぼ無いわけですけど、このベースの場合は、完全にオリジナルを凌駕しておる。アイバニーズさんごめんなさい。なんせカッコいい。スマート。ボディのエッジラインがイケメン過ぎる。完全にデザイナー仕事の領域。カラーも絶妙で色彩センスが凡人じゃないよな。ただ、私には、妹さんが欲しがって、優しいお兄ちゃんはこれも譲り渡してしまう未来が見えます。ということで、次の構想を練っておく必要がありますよ。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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