＜苦労マウント＞妹から「子ども2人でラクでいいね」と言われる。自分ばかり大変アピールがしんどい
「子どもが2人だとラクでいいよね〜。うちは3人もいるから大変だよ！」……そんなふうに子どもの数でマウントを取られたら、ついイラッとしてしまいますよね。悪気はないのかもしれませんが、言われた側としては「育児にラクな瞬間なんて一度もないのに」と、心のシャッターが閉まるような感覚になりそうです。
『妹は子どもが3人いて、わが家は2人。「お姉ちゃんはラクでしょ、こっちは大変で……」とばかり言われます』
「余裕のなさ」と「承認欲求」が原因？
そもそもなぜ妹さんは、わざわざ姉である投稿者さんを引き合いに出して「大変」を強調するのでしょうか。ママたちからは妹さんの発言は単なる愚痴ではなく、投稿者さんに対するコンプレックスの裏返しではないかという鋭い指摘が相次ぎました。
『妹さんがつっかかりすぎ。妹さんは投稿者さんになにか劣等感やコンプレックスでもあるの？』
『人数以外のコンプレックスがあると思う。収入とか旦那の関わり方とか。普通、わかってて産んでるのにそんなこと言わないでしょ』
『私も独身のころ、弟から「子どもがいないからラクでしょ？」と言われて喧嘩になったけど、「本当はもっと子どもが欲しかったけど、お金がなくて無理だった」って言われた』
妹さんは、3人の育児という過酷な状況にある自分を「すごい」「偉い」と認めてほしいのでしょう。しかしその承認欲求を「相手を下げる（＝ラクだと決めつける）」ことで満たそうとするのは、あまりに幼稚な振る舞いと言わざるを得ません。「お姉ちゃんより私のほうが苦労している＝私のほうが価値がある」という歪んだ考えをしている可能性もあります。
育児の苦労は比較するものではない
当たり前の話ですが、そもそも子どもの人数だけで育児の大変さを決めることはできません。1人でも手がかかる子、2人でも経済的に厳しい家庭など、みんなそれぞれの事情があります。投稿者さんが「3人は大変だから、子どもは2人までにする」と決断したのは無責任なことではなく、むしろ子ども一人ひとりと向き合うための誠実な選択だったはずです。
『「うちはちゃんと考えて2人だから。2人目のときに、3人目が産まれたら大変だって気づかなかったの？」って聞いてみる』
『「だから自分のキャパや年収を考えて2人にしたのよ」って言っちゃうわ、私なら』
『自分で好きこのんでやったくせに自分のほうが大変とか知らんがな。私だったら「大変なのわかってて産んだんでしょ？ 私がラクしてるんじゃなくて、あんたが無計画なんだよ」って言い返しちゃうかも』
ママたちは「自分が望んで産んでおいて被害者ぶるのは筋違い」というスタンスでした。投稿者さんのように自分のキャパシティを冷静に見極め、家族の幸せを守れる範囲で人生設計を立てることは、親として非常に重要なスキルです。「ラクをしている」のではなく、「大変にならないようにコントロールしている」という事実に、もっと自信をもっていいはずです。
「大変」と言われ続ける子どもたちは……
今回の問題で特に看過できないのが、妹さんの子どもたちの存在です。親が周囲に「大変だ」「地獄だ」と言いふらすことは、巡り巡って子どもたちを傷つける刃になりかねません。
『私が3番目の末っ子なんだけど、親のそういうのを聞いて「私って邪魔なのか？ いらない子だったのか？」という気持ちになったことがあるんだよね』
『「お前のせいでお母さんも大変なんだ」なんて、上の子が言うようになったらどうするの？ あなたたちが選んだ選択なんだから、受け入れなきゃダメでしょ』
『「そんなに大変大変って言ってたら、子どもたちが傷つくよ〜？」ってツッコミ入れていいよ』
「こっちは3人もいて大変」という言葉は、裏を返せば「3人目がいなければもっとラクだった」と言っているのと同じです。実の妹だからこそ感情的に反論するのではなく、「そんな言い方をしていたら子どもたちが悲しむよ」という視点で諭してあげることも、ひとつの優しさかもしれません。
「育児にラクな道なんてない。3人の育児が大変なのはわかるけど、私を『ラク』と決めつけられるのは悲しいな」。もし次に妹さんから同じことを言われたら、一度だけこう伝えてみてはいかがでしょうか。それでも妹さんが「いやいや、やっぱり3人は……」と話し始めたら、それはもう妹さんの心の問題です。適当に聞き流してしまいましょう。
子育ては、誰かと大変さを競い合う競技ではありません。妹さんの「大変自慢」というノイズに振り回されず、自分たちで選んだ幸せを、堂々と噛みしめたいものですね。
編集・いけがみもえ イラスト・しっぽ