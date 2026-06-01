甘味だけでインスリンが動く？ゼロカロリー飲料と人工甘味料の仕組み【医師解説】

「カロリーゼロなら安心」と思って飲んでいる方は多いのではないでしょうか？ しかし、人工甘味料が身体のホルモン反応に影響を与える可能性があることが、研究によって示唆されています。口の中で「甘い」と感じるだけで起きる生理的な反応や、腸内環境を通じたインスリンへの関わりなど、カロリーの有無だけでは測れないメカニズムについて解説します。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

ゼロカロリー飲料と人工甘味料がインスリンに与える影響のメカニズム

江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科）2014年 宮城県仙台市立病院 医局2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科2019年 社会福祉法人仁生社江戸川病院 糖尿病・代謝・腎臓内科所属学会：日本内科学会、日本糖尿病学会、日本循環器学会、日本不整脈心電図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心エコー学会

このセクションでは、ゼロカロリー飲料に含まれる人工甘味料が、身体のインスリン分泌にどのような影響をおよぼすのか、その仕組みについて解説します。カロリーがないにもかかわらず、なぜ血糖値やインスリンに関係するのか、その背景を理解することが大切です。

「甘味」を感じるだけでインスリンが反応する仕組み

ゼロカロリー飲料には、砂糖の代わりにアスパルテーム、スクラロース、アセスルファムKといった人工甘味料が使用されています。これらは砂糖の数百倍もの甘味度を持ちながら、カロリーをほとんど含まないのが特徴です。問題は、私たちの身体がこの強烈な「甘味」という情報（シグナル）に、砂糖が来た時と同じように反応してしまう点にあります。

口の中や消化管には甘味を感知するセンサー（甘味受容体）が存在し、人工甘味料がこれに結合すると、脳や膵臓に「甘いもの（＝糖）が入ってきた」というシグナルが伝達されます。通常、砂糖を摂取すれば血糖値が上昇し、それに応じて膵臓からインスリンが分泌されますが、人工甘味料の場合は血糖値が大きく上昇しない点が特徴です。

このような甘味刺激によって起こる生理的反応は「頭相性インスリン分泌（Cephalic Phase Insulin Release）」と呼ばれ、食べ物を見たり、匂いを嗅いだり、味わったりする段階で、身体が消化や吸収に備える自然な仕組みです。

人工甘味料がこの反応にどの程度影響するかについては現在も研究が続いており、一部ではインスリン分泌や食欲調節への関与が示唆されています。ただし、ヒトを対象とした研究では結果にばらつきがあり、「人工甘味料によって血糖値が下がりすぎる」といった明確な結論には至っていません。現時点では、人工甘味料が食欲や代謝に与える影響について、専門家の間でも議論が続いている段階です。

人工甘味料を取り入れる際は、単にカロリーだけで判断するのではなく、食生活全体のバランスを意識することが大切です。

腸内環境への影響がインスリン感受性を変える可能性

人工甘味料がインスリン分泌に関与するもう一つの重要な経路として、腸内細菌叢（腸内フローラ）への影響が注目されています。私たちの腸内には100兆個以上もの細菌が共生しており、そのバランスが消化吸収だけでなく、免疫機能やホルモン分泌、ひいては血糖管理にまで深く関与していることが明らかになっています。

一部の研究では、特にスクラロースやサッカリンなどの人工甘味料が、善玉菌（例：ビフィズス菌、乳酸菌）を減少させ、特定の悪玉菌を増加させることで腸内細菌のバランスを乱す（ディスバイオーシス）可能性が報告されています。腸内環境が悪化すると、腸から分泌されるインスリン分泌を調整するホルモン（インクレチン：GLP-1やGIPなど）の働きが変化し、血糖の動きに悪影響を及ぼすことがあります。

GLP-1（グルカゴン様ペプチド-1）は、インスリン分泌を促進し血糖値を安定させるだけでなく、食欲を抑制する働きも持つ重要なホルモンです。腸内環境の乱れによってGLP-1の分泌が低下すると、食後の血糖管理が困難になるうえ、満腹感も得られにくくなります。これが長期的に続くと、インスリンが効きにくい状態である「インスリン抵抗性」が進行し、2型糖尿病のリスクを高める可能性があると考えられています。この影響には個人差が大きいものの、見過ごすことのできないリスクとして研究が進められています。

さらに、腸内環境の悪化は「リーキーガット症候群（腸管壁浸漏症候群）」を引き起こす可能性も指摘されます。これは腸のバリア機能が低下し、本来体内に入るべきでない細菌の毒素（LPS）などが血中に漏れ出す状態です。この毒素は全身で軽度の慢性炎症を引き起こし、この炎症自体がインスリン抵抗性を悪化させる一因となることが知られています。

まとめ

ゼロカロリー飲料は、カロリーを抑えながら甘みを楽しめる点で魅力的な選択肢ですが、インスリン分泌への影響や食欲調節の乱れ、代謝への間接的な作用など、見逃せないリスクが存在します。「カロリーゼロ＝健康的」という単純な図式には当てはまらない部分があることを理解し、水やお茶を中心とした水分補給を基本としながら、ゼロカロリー飲料は適度に楽しむ飲み物として位置づけることが大切です。気になる症状や数値の変化があれば、ぜひ専門の医療機関にご相談ください。

参考文献

消費者庁「WHO の非糖質甘味料の使用に関するガイドラインと 国内における非糖質甘味料の摂取量推計について」

日本糖尿病学会「糖尿病の基礎知識、大事なこと、こんな情報は役立つ」