記事ポイント 今年で39回目を迎える嵐山の初夏の風物詩「嵐山若鮎祭2026」が6月13日・14日に中之島公園で開催されます炭火焼き若鮎の試食は1日限定400匹・事前予約制で、1口1,500円（1ドリンク付き）の参加協力金が必要です鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、子連れ家族でも楽しめる体験コンテンツが会場に揃います 今年で39回目を迎える嵐山の初夏の風物詩「嵐山若鮎祭2026」が6月13日・14日に中之島公園で開催されます炭火焼き若鮎の試食は1日限定400匹・事前予約制で、1口1,500円（1ドリンク付き）の参加協力金が必要です鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、子連れ家族でも楽しめる体験コンテンツが会場に揃います

京都・嵐山で毎年初夏に開催されてきた「嵐山若鮎祭2026」が、2026年6月13日（土）・14日（日）に嵐山・中之島公園で行われます。

炭火で焼き上げた若鮎の試食は1日400匹限定の事前予約制で、収益は桂川の環境保全活動へ寄付されます。

鮎のつかみ取りや桂川水族館など家族で体験できるコンテンツも揃い、入場は無料です。

「嵐山若鮎祭2026」

イベント名：嵐山若鮎祭2026開催日：2026年6月13日（土）・14日（日）時間：10：00〜17：00（鮎試食受付 12：00〜16：00）会場：嵐山 中之島公園（京都市右京区嵯峨中ノ島町）参加協力金：1口1,500円（1ドリンク付き）入場：無料主催：一般社団法人 嵐山保勝会後援：京都府、京都市、京都市観光協会、一般社団法人文化・芸術・スポーツ振興会運営：JOIN US JAPAN

「嵐山若鮎祭2026」は、桂川の鮎の解禁に合わせて 嵐山保勝会が主催する環境保全チャリティーイベントです。

今年で39回目を迎え、「自然を楽しみ、未来へつなぐ」をテーマに掲げています。

イベントの収益は桂川の環境保全活動と嵐山の景観保全活動への寄付に充てられます。

会場の嵐山・中之島公園では、炭火焼き若鮎の試食をはじめ、鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など複数の体験型コンテンツが同時に展開されます。

入場は無料で、子ども連れの家族から友人グループ、企業・団体まで幅広く参加できる構成になっています。

炭火焼き若鮎の試食

白衣・白帽姿のスタッフが屋外の大型炭火焼き台に串刺しの若鮎を並べて焼き上げる光景は、嵐山の山並みと渡月橋を背景にしています。

1口1,500円（1ドリンク付き）の参加協力金を支払った方が試食でき、当日の受付は12：00〜16：00の時間帯に限られます。

若鮎は1日限定400匹で提供され、事前予約制で案内されます。

団体での予約にも対応しており、企業や団体でのまとまった参加が可能です。

試食の予約受付は若鮎試食予約サイトで行われています。

鮎のつかみ取り体験

複数の子どもたちが浅瀬で水しぶきを上げながら素手で鮎に触れる体験コーナーが設けられます。

子どもたちに人気の企画で、生きた鮎を直接手でつかむ感触を通じて、川の生き物と触れ合う機会を提供します。

桂川水族館・三ツ矢サイダーLAB

「桂川水族館」は、当日の朝に桂川で採取した生き物をその場で展示するコーナーです。

実際に桂川に生息する生き物を観察しながら、地域の自然環境について学べます。

「三ツ矢サイダーLAB」では、水の違いを体験しながら学べる内容が用意されています。

そのほかメダカや昆虫の展示、子ども向け体験ブースも会場内に設置される予定です。

子どもが環境について考えるきっかけになる体験が複数のコーナーにわたって揃っています。

屋台フード

祭りうちわと紅白縄を飾った会場では、たこ焼き・フランクフルト串・焼きそばを木製トレーに盛りつけた屋台フードが並びます。

若鮎試食と合わせて、夏祭りらしいフードを会場内で楽しめます。

39年にわたって続いてきた「嵐山若鮎祭」は、桂川の鮎解禁という季節の節目に開かれ、参加協力金の収益がそのまま川と景観の保全活動へ届く仕組みになっています。

炭火で焼き上げた若鮎は1日400匹限定の事前予約制で、渡月橋を望む会場ならではの体験として毎年初夏の嵐山を代表するイベントに位置づけられています。

嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 若鮎の試食に参加するには事前予約が必要ですか？

A. 炭火焼き若鮎の試食は事前予約制です。

1日400匹限定で、若鮎試食予約サイトから予約が受け付けられています。

当日の試食受付時間は12：00〜16：00です。

Q. 入場は有料ですか？

A. 会場への入場は無料です。

若鮎の試食を希望する場合は1口1,500円（1ドリンク付き）の参加協力金が必要で、鮎のつかみ取りや桂川水族館などの体験コンテンツは入場無料の範囲で楽しめます。

Q. 団体での参加は受け付けていますか？

A. 団体予約にも対応しています。

企業・団体での申し込みは、イベント特設サイトまたは若鮎試食予約サイトに案内が掲載されています。

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