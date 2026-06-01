B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）の「サーティワン アイスクリーム」が、今年40周年を迎えた大人気RPG「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを6月1日から期間限定で実施します。

【画像】やば…かわいすぎる！ 「ドラクエ×サーティワン」コラボ商品を見る！（画像：13枚）

ドラゴンクエストコラボに「かわいい！」の声続出

6月の新作フレーバーとして、「ドラゴンクエスト」の戦闘中に通常よりも大きなダメージを与えることができる「かいしんのいちげき」をイメージした「かいしんのいちげき！−ゴールデンパインレモネード−」が登場。価格はレギュラーサイズ420円（以下、税込み）。

また、「ドラゴンクエスト」のキャラクター「スライム」がサンデーになった「スライムたちがあらわれた！バトルサンデー」も販売。全10種類からランダムに渡される「モンスターピック」が付きます。価格は580円。

さらに、好きなアイスクリーム（スモールまたはレギュラーサイズ）を8個選んで持ち帰れる「ドラゴンクエスト 40thセット」も登場。開けるとモンスター「ひとくいばこ」が現れる仕掛けのボックスで、人気フレーバー「ポッピングシャワー」とスライムがコラボしたオリジナルモンスター「ポッピングシャワースライム」の、ここでしか手に入らないキーホルダーが付きます。価格はスモールが3000円、レギュラーが3560円。

その他、スライム族のモンスターが生息する楽園「スライム島」をイメージした、スライムが主役の「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」（4300円）も販売されます。

コラボレーションキャンペーンが発表されると、SNS上では「ドラクエコラボうれしい〜」「ポッピングシャワースライムかわいすぎる！」「これは初日に行く絶対行く」「待ってくれ私の財布も会心の一撃されてる」「ピックかわいいなぁ」「ひとくいばことキーホルダーかわいい！」という声が上がっています。

同月3日までの期間、商品を税込み500円以上購入すると、20万枚限定でコラボ記念ステッカーがプレゼントされます。

キャンペーンの実施期間は同月30日まで。商品はなくなり次第終了となります。

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