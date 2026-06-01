18年で見つけた自然リズムの智慧！ オフィス清家 数字に縛られた私が 暦で見つけた魂の自立

記事ポイント 18年間銀行員としてフルタイム勤務と育児・家事を両立させ、身体の「強制終了」をきっかけに日本古来の暦の智慧と再会した実体験記「動く・整える・休む」という自然のリズムを通じて、自分自身のリズムを取り戻す方法が詰まった一冊占いやスピリチュアルではなく、自然の流れと共に生きるための実践的な智慧として暦を読み解いている 18年間銀行員としてフルタイム勤務と育児・家事を両立させ、身体の「強制終了」をきっかけに日本古来の暦の智慧と再会した実体験記「動く・整える・休む」という自然のリズムを通じて、自分自身のリズムを取り戻す方法が詰まった一冊占いやスピリチュアルではなく、自然の流れと共に生きるための実践的な智慧として暦を読み解いている

2026年5月31日、こよみナビゲーターの赤嶺みきが著した『数字に縛られた私が 暦で見つけた魂の自立』が発売されます。

18年間銀行員として「1円のズレも許されない世界」で働き続けた著者が、ヘルニアや腱鞘炎による身体の「強制終了」をきっかけに、日本古来の「暦」の智慧と出会い人生を立て直していく実体験を綴った書籍です。

オフィス清家「数字に縛られた私が 暦で見つけた魂の自立」

書籍名：数字に縛られた私が 暦で見つけた魂の自立著者：赤嶺みき（こよみナビゲーター）発売日：2026年5月31日出版社：オフィス清家 BOOKSAmazon：

赤嶺みきは、高校卒業後に銀行へ就職し、「安定が正解」と信じて18年間勤め続けます。

フルタイム勤務と育児・家事を同時に抱える日々の中で、周囲からの期待や「やめるのはもったいない」という呪縛に縛られ、自分自身を見失っていったということです。

姉との別れや心身の限界を経験し、ヘルニアと腱鞘炎という身体の「強制終了」によって、初めて自分の人生を見つめ直すことになった経緯が書かれています。

沖縄・平安座島出身祖父の暦の本との再会

人生の転機となったのは、”暦”との再会です。

沖縄・平安座島出身の祖父が読んでいた暦の本を、母が大切に保管していたものが、時を超えて著者の元へ戻ってきたということです。

著者は暦を「占いやスピリチュアル」ではなく、日本人が古来より大切にしてきた「自然の流れと共に生きるための智慧」だと位置づけ、現代人が社会のカレンダー沿って生きている一方で、本来の人間には各自異なるリズムが存在するという考え方に基づき、その智慧をわかりやすく解説しています。

「動く・整える・休む」の自然のリズム

本書は、「動く・整える・休む」という日本人が古来より大切にしてきた自然のリズムを軸に据えています。

数字と規律の世界で18年間を過ごした元銀行員だからこそ語れる”現実を生き抜いた言葉”として、具体的に書かれている点が特徴です。

占いや抽象的なスピリチュアルの話ではなく、自分自身のリズムを知り、自然のリズムと調和しながら生きるための実践的な智慧が詰まっています。

自分自身のリズムで生きる智慧

本書の根底にあるテーマは「魂の自立」です。

誰かの期待や評価ではなく、自分自身のリズムで生きること。

依存ではなく、愛でつながることを通じて、著者は「自分を生きる女性が増えると、愛が溢れ、世界は平和になる」と綴っています。

一般的なスピリチュアル本とは一線を画し、数字と規律の世界で18年間を過ごした元銀行員が語る”現実を生き抜いた言葉”としてまとめられています。

フルタイム勤務と育児、家事を同時進行しながら「頑張っているのに満たされない」と感じている女性にとって、自己肯定感の低下やライフワークバランスの乱れを一から見直すきっかけになる一冊です。

自然のリズムと共にある智慧に興味を持つ方におすすめします。

オフィス清家「数字に縛られた私が 暦で見つけた魂の自立」の紹介でした。

(C)赤嶺みき

よくある質問

Q. この本はどんな人におすすめですか？

A. 仕事と育児・家事を同時に進めながら「頑張っているのに満たされない」と感じている女性や、自己肯定感が下がっていると感じている方、自然のリズム和生活に興味を持つ方におすすめの本です。

占いやスピリチュアルの知識がなくても読める構成になっています。

Q. 暦の専門知識がないと内容を理解できません？

A. 暦の専門知識がなくても読みこなせる内容になっています。

著者が18年間の銀行員生活から育児・家事と兼業する中で自分を見失った経緯、そして祖父の遺産である暦の智慧と出会い人生を立て直していったかという実体験の物語として展開されるため、暦の知識がない読者でも途中で挫折しにくい一冊です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 18年で見つけた自然リズムの智慧！ オフィス清家「数字に縛られた私が 暦で見つけた魂の自立」 appeared first on Dtimes.