【「ドラゴンクエスト」コラボキャンペーン】 6月1日～6月30日 開催

B-R サーティワン アイスクリームは、スクウェア・エニックスのロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを本日6月1日より期間限定で実施する。期間は6月30日まで。

今年40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションでは、同作の世界を表現した新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのサンデーやアイスクリームケーキ、そして本コラボレーション限定で登場する「ポッピングシャワースライム」のキーホルダーが付いたテイクアウトセットなど限定商品が発売される。なお、すべての商品はなくなり次第終了となる。また、今回「ドラゴンクエストX オンライン」の中でもコラボレーションが実施される。

「ドラゴンクエスト」コラボレーション商品

6月の新作フレーバー「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」

価格：シングル・レギュラーサイズ 420円

「ドラゴンクエスト」の戦闘中に通常よりも大きなダメージを与えることができる、爽快感溢れる「かいしんのいちげき」をイメージしたフレーバー。すっきり甘酸っぱい水色のレモネード風味ソルベと甘くジューシーな黄色のゴールデンパイン風味ソルベに、パチパチとシュワシュワの2つの食感が楽しいサーティワン初のパチシュワキャンディを合わせ、さらに、酸っぱくてピリッと刺激があるレモンリボンを加えている。甘くてジューシーな味わいに酸味やピリッとした刺激、パチシュワの新食感が特徴となっている。

※ピリリとした風味が特徴です。お子様や刺激が苦手な方はご注意ください。

新作と一緒に楽しもう！ ダブルでぴったりの組み合わせ

レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルに変更できる。

ベリーベリーストロベリー

イチゴづくしの美味しさと新フレーバーの爽やかさが感じられる。

バニラ

優しいまろやかな味わいで、まるでフロートを食べているような組み合わせ。

「スライムたちがあらわれた！バトルサンデー」

価格：580円

※好きなスモールサイズのアイスクリームを1個選べる。

「ドラゴンクエスト」のおなじみのモンスター、スライムをモチーフにしたかわいいサンデー。好きなアイスクリーム1個に、ホイップクリームとカラースプレーをトッピングし、スライムのチョコレートをのせてモンスターピックを挿したら完成。

オリジナルのカップは、「ドラゴンクエスト」のマップにアイスクリームや隠れ31の文字も入ったファンにはたまらないデザイン。モンスターピックは全10種類からランダムで1種類が付属するため、まさにゲームの中のバトルのように、どのモンスターが出てくるかわからないドキドキ感が楽しめる。

モンスターピックは全10種類

「ドラゴンクエスト 40thセット」

価格：レギュラー 3,560円/スモール 3,000円

※好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を8個選べる。

・ポッピングシャワースライム キーホルダー付き

好きなアイスクリームを8個選んで持ち帰りできる、スペシャルな40周年セットも登場する。アイスクリームの背景に「ドラゴンクエスト」のモンスターがデザインされたボックスは、まるで「ドラゴンクエスト」に出てくる「ひとくいばこ」のように開けると「アイスクリームくいばこ」になる楽しい仕掛け付き。

本商品には、人気フレーバーのポッピングシャワーとスライムがコラボしたオリジナルモンスター「ポッピングシャワースライム」のキーホルダーが付いている。本キーホルダーはここでしか手に入らないレアなアイテムとなっている。

ポッピングシャワースライム キーホルダー

スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ

価格：4,300円

サイズ：5号（直径：上段 約11.5cm、下段 約16cm/高さ：約16cm）

スライム族のモンスターが生息する楽園、スライム島をイメージしたスライムが主役のアイスクリームケーキ。海と岸壁をデザインした台紙に、ケーキとフィルムで島が表現されている。ケーキの上には、砂糖菓子でできたスライムとスライムベスが、まるで「なかまになりたそうに こちらをみている」ようなデザイン。まわりにはホイップクリームのスライムがデコレーションされている。スライムたちのピックとコマンド風チョコプレート、ホワイトチョコペン付きなので、チョコプレートに好きなメッセージを書いて、ピックと一緒に自由に飾れる。

食べた後には台紙にデザインされたメタルキングが登場。最後まで冒険を楽しめる。フレーバーは、上段が「ポッピングシャワー」、下段が「キャラメルリボン」、「ストロベリー」、「チョコレート」の3層となっている。

※価格は税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です。（税別価格は異なります）

※一部店舗では価格が異なります。

※すべての商品は、なくなり次第終了となります。

コラボ記念ステッカー配布

6月1日から3日に商品を税込500円以上購入した人に、コラボ記念ステッカーが贈られる。スライムとポッピングシャワースライムがデザインされた先着20万枚限定のスペシャルなステッカーで、なくなり次第終了となる。

「ドラゴンクエストX オンライン」でもコラボレーション！

今年2026年で14周年を迎える「ドラゴンクエスト」のMMORPG「ドラゴンクエストX オンライン」内でもコラボが実施される。

ゲーム内でもサーティワンを楽しめる2種類のアイテム、しぐさ「バラエティ」、装備「レギュラーダブル」が登場。冒険者に届けられる。

キャンペーン期間中、下記のあいことばを「プレゼントのじゅもん」に入力すると、ゲームの中でアイテムを受け取ることができる。

・プレゼントのじゅもん【ハッピーをおとどけ】

詳細は「冒険者の広場」より確認してほしい。

□「冒険者の広場」内特設ページ

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