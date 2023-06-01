サーティワン、「ドラクエ」とのコラボキャンペーンを本日6月1日から開催オリジナルモンスターのキーホルダー付き40周年セットも登場
B-R サーティワン アイスクリームは、スクウェア・エニックスのロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを本日6月1日より期間限定で実施する。期間は6月30日まで。
今年40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションでは、同作の世界を表現した新作フレーバーのほか、コラボ限定デザインのサンデーやアイスクリームケーキ、そして本コラボレーション限定で登場する「ポッピングシャワースライム」のキーホルダーが付いたテイクアウトセットなど限定商品が発売される。なお、すべての商品はなくなり次第終了となる。また、今回「ドラゴンクエストX オンライン」の中でもコラボレーションが実施される。
「ドラゴンクエスト」コラボレーション商品
6月の新作フレーバー「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」
価格：シングル・レギュラーサイズ 420円
「ドラゴンクエスト」の戦闘中に通常よりも大きなダメージを与えることができる、爽快感溢れる「かいしんのいちげき」をイメージしたフレーバー。すっきり甘酸っぱい水色のレモネード風味ソルベと甘くジューシーな黄色のゴールデンパイン風味ソルベに、パチパチとシュワシュワの2つの食感が楽しいサーティワン初のパチシュワキャンディを合わせ、さらに、酸っぱくてピリッと刺激があるレモンリボンを加えている。甘くてジューシーな味わいに酸味やピリッとした刺激、パチシュワの新食感が特徴となっている。
※ピリリとした風味が特徴です。お子様や刺激が苦手な方はご注意ください。
新作と一緒に楽しもう！ ダブルでぴったりの組み合わせ
レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルに変更できる。
ベリーベリーストロベリー
イチゴづくしの美味しさと新フレーバーの爽やかさが感じられる。
バニラ
優しいまろやかな味わいで、まるでフロートを食べているような組み合わせ。
「スライムたちがあらわれた！バトルサンデー」
価格：580円
※好きなスモールサイズのアイスクリームを1個選べる。
「ドラゴンクエスト」のおなじみのモンスター、スライムをモチーフにしたかわいいサンデー。好きなアイスクリーム1個に、ホイップクリームとカラースプレーをトッピングし、スライムのチョコレートをのせてモンスターピックを挿したら完成。
オリジナルのカップは、「ドラゴンクエスト」のマップにアイスクリームや隠れ31の文字も入ったファンにはたまらないデザイン。モンスターピックは全10種類からランダムで1種類が付属するため、まさにゲームの中のバトルのように、どのモンスターが出てくるかわからないドキドキ感が楽しめる。
モンスターピックは全10種類
「ドラゴンクエスト 40thセット」
価格：レギュラー 3,560円/スモール 3,000円
※好きなアイスクリーム（スモールorレギュラーサイズ）を8個選べる。
・ポッピングシャワースライム キーホルダー付き
好きなアイスクリームを8個選んで持ち帰りできる、スペシャルな40周年セットも登場する。アイスクリームの背景に「ドラゴンクエスト」のモンスターがデザインされたボックスは、まるで「ドラゴンクエスト」に出てくる「ひとくいばこ」のように開けると「アイスクリームくいばこ」になる楽しい仕掛け付き。
本商品には、人気フレーバーのポッピングシャワーとスライムがコラボしたオリジナルモンスター「ポッピングシャワースライム」のキーホルダーが付いている。本キーホルダーはここでしか手に入らないレアなアイテムとなっている。
ポッピングシャワースライム キーホルダー
スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ
価格：4,300円
サイズ：5号（直径：上段 約11.5cm、下段 約16cm/高さ：約16cm）
スライム族のモンスターが生息する楽園、スライム島をイメージしたスライムが主役のアイスクリームケーキ。海と岸壁をデザインした台紙に、ケーキとフィルムで島が表現されている。ケーキの上には、砂糖菓子でできたスライムとスライムベスが、まるで「なかまになりたそうに こちらをみている」ようなデザイン。まわりにはホイップクリームのスライムがデコレーションされている。スライムたちのピックとコマンド風チョコプレート、ホワイトチョコペン付きなので、チョコプレートに好きなメッセージを書いて、ピックと一緒に自由に飾れる。
食べた後には台紙にデザインされたメタルキングが登場。最後まで冒険を楽しめる。フレーバーは、上段が「ポッピングシャワー」、下段が「キャラメルリボン」、「ストロベリー」、「チョコレート」の3層となっている。
※価格は税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です。（税別価格は異なります）
※一部店舗では価格が異なります。
※すべての商品は、なくなり次第終了となります。
コラボ記念ステッカー配布
6月1日から3日に商品を税込500円以上購入した人に、コラボ記念ステッカーが贈られる。スライムとポッピングシャワースライムがデザインされた先着20万枚限定のスペシャルなステッカーで、なくなり次第終了となる。
「ドラゴンクエストX オンライン」でもコラボレーション！
今年2026年で14周年を迎える「ドラゴンクエスト」のMMORPG「ドラゴンクエストX オンライン」内でもコラボが実施される。
ゲーム内でもサーティワンを楽しめる2種類のアイテム、しぐさ「バラエティ」、装備「レギュラーダブル」が登場。冒険者に届けられる。
キャンペーン期間中、下記のあいことばを「プレゼントのじゅもん」に入力すると、ゲームの中でアイテムを受け取ることができる。
・プレゼントのじゅもん【ハッピーをおとどけ】
詳細は「冒険者の広場」より確認してほしい。
□「冒険者の広場」内特設ページ
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