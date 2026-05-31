■サッカー男子・キリンチャレンジカップ 日本代表 1ー0 アイスランド代表（31日、東京・MUFGスタジアム）

日本代表（FIFAランク18位）はアイスランド（同75位）と対戦し、1ー0で勝利した。前半は久保建英（24）と中村敬斗（25）を中心に相手陣内に幾度となく攻め込んだが、得点を奪うことはできず、スコアレスで折り返した。それでも後半42分に、途中から入った小川航基（28）がヘディングシュートで決勝点。W杯前国内最終戦で勝利を収めた。

試合後、森保一監督（57）は、6月から始まるワールドカップ本番に向けて「選手はチーム一丸となって、勇敢にタフに粘り強く最後まで戦ってくれます。熱い選手の戦いを見ていただき、日本全国、世界各国にいる日本人の活力になりたいと思っています」と語り、「我々は大和魂を持って、日本人の誇りを持って世界に挑みたいと思います。どうぞ、日本一丸での共闘、よろしくお願いいたします」と、サポーターへ後押しを求めた。

主将の遠藤航（33）は「ここに入れなかったメンバー、怪我をして残念ながら来られなかったメンバー、日頃からそばで支えてくれる家族、そして今日この場に足を運んでくれたファンの皆さん、その思いを全て背負って最後まで戦い抜きたい」と意気込んだ。続けて、「最高の景色を見るために僕らは全力でワールドカップを戦いたいと思いますので、これからもご支援ご声援みんなでよろしくお願いします。最高の景色を見ましょう」と挨拶をしめくくった。

【日本代表 W杯試合日程】

■第1戦 オランダ

会場：ダラス・スタジアム

日本時間：6月15日

■第2戦 チュニジア

会場：エスタディオ・モンテレイ

日本時間：6月21日

■第3戦 スウェーデン

会場：ダラス・スタジアム

日本時間：6月26日

