なぜ祝日がない？ 6月が日本人にとって「最も疲れる月」になったワケ【歳時記の専門家が解説】
5月の大型連休が終わり、気づけば次の祝日は7月までお預け。「どうして6月は祝日がないのだろう」。そう感じたことのある人は多いはずです。
実は現在、年間を通して祝日がないのは6月と12月（※2019年以降）だけ。12月は冬休みがあるのに対し、6月は祝日ゼロで中休みがないため、日本人にとっては体感的に「最も疲れやすい月」とも言えます。歴史・文化・季節が複雑に絡み合った意外な背景を持つ“祝日ゼロの6月”について、「暮らしの歳時記」ガイドの三浦康子が分かりやすく解説します。
【画像】2026年の月別「平日」ランキング
▼理由1. 祝日が生まれる“条件”に当てはまらなかった
日本の祝日は、次のような「意味のある日」をもとに制定されてきました。
・農耕儀礼の節目
・四季の転換点（春分・秋分など）
・皇室の祭祀や誕生日
・国家の記念日
・国民的な願いを象徴する日（平和、こども、敬老など）
ところが、6月には祝日の由来となる伝統行事・歴史的記念日がほとんど存在しなかったという、極めてシンプルな事情があります。
▼理由2. 農耕儀礼の“谷間”にあたる月だった
日本の暦は農耕と密接に結びついていました。
・春分：種まきの準備
・秋分：収穫の節目
・新嘗祭：収穫感謝、など
ところが6月は、田植えが終わり、収穫するにはまだ早い“中間期”。農耕儀礼としての大きな節目がないため、祝日候補になりにくかったのです。
▼理由3. 皇室行事にも重要日がない
祝日の多くは、皇室の祭祀や誕生日に由来します。ところが、6月には伝統的に大きな皇室祭祀がありません。そのため、明治以降の祝日制定でも「6月に特別な日がない」という状況が続きました。
▼理由4. 梅雨で大規模行事が少なかった
6月は梅雨の真っ只中。古来、屋外の祭りや行事が少ない季節でした。祝日は「行事のある日」が選ばれやすいため、季節的にも“不利だった”という側面があります。
・国連による国際的な記念日「環境の日」（6月5日）を祝日に
・「時の記念日」（6月10日）を祝日に
・「父の日」（6月第3日曜）を祝日に
・梅雨休みを作ろう、など
しかし、いずれも実現には至りませんでした。
・5月の連休明けで疲労が蓄積
・気圧の変動が大きく、体調を崩しやすい
・湿度が高く、睡眠の質が下がる
・新年度のストレスがピークに達する
・祝日ゼロで“中休み”がない、など
こうした要因が重なり、「6月病」という言葉まで生まれました。
・環境の日（6月5日）
・時の記念日（6月10日）
・父の日（6月第3日曜）
・夏至（年によって6月21日前後）
・夏越の祓（6月30日）
・“心の健康の日”のようなウェルビーイング系祝日
特に「環境の日」は国際的な記念日であり、日本でも「環境基本法」で“環境の日”として位置付け済みなので、祝日化の理由付けがしやすく、最も現実的だと言われています。
直近の例としては、2016年に「山の日」（8月11日）が制定されています。近い将来、6月にも新しい祝日がお目見えする日が来るかもしれません。それまではカレンダーに祝日の赤文字がないからこそ、意識的に自分だけの「中休み」を作って、この季節を健やかに乗り切っていきたいですね。
(文:三浦 康子（暮らしの歳時記ガイド）)
実は現在、年間を通して祝日がないのは6月と12月（※2019年以降）だけ。12月は冬休みがあるのに対し、6月は祝日ゼロで中休みがないため、日本人にとっては体感的に「最も疲れやすい月」とも言えます。歴史・文化・季節が複雑に絡み合った意外な背景を持つ“祝日ゼロの6月”について、「暮らしの歳時記」ガイドの三浦康子が分かりやすく解説します。
6月は祝日が生まれる“条件”がない現在、日本の年間カレンダーの中で国民の祝日が存在しないのは6月と12月（2019年の天皇退位以降、平成時代の「天皇誕生日」であった12月23日は祝日ではなくなり、平日になりました）。12月には年末の休みや冬休みが控えているため、実質的に平日の勤務・通学日数が減りますが、6月はそのようなことがありません。どうして6月は祝日がないのでしょう？
▼理由1. 祝日が生まれる“条件”に当てはまらなかった
日本の祝日は、次のような「意味のある日」をもとに制定されてきました。
・農耕儀礼の節目
・四季の転換点（春分・秋分など）
・皇室の祭祀や誕生日
・国家の記念日
・国民的な願いを象徴する日（平和、こども、敬老など）
ところが、6月には祝日の由来となる伝統行事・歴史的記念日がほとんど存在しなかったという、極めてシンプルな事情があります。
▼理由2. 農耕儀礼の“谷間”にあたる月だった
日本の暦は農耕と密接に結びついていました。
・春分：種まきの準備
・秋分：収穫の節目
・新嘗祭：収穫感謝、など
ところが6月は、田植えが終わり、収穫するにはまだ早い“中間期”。農耕儀礼としての大きな節目がないため、祝日候補になりにくかったのです。
▼理由3. 皇室行事にも重要日がない
祝日の多くは、皇室の祭祀や誕生日に由来します。ところが、6月には伝統的に大きな皇室祭祀がありません。そのため、明治以降の祝日制定でも「6月に特別な日がない」という状況が続きました。
▼理由4. 梅雨で大規模行事が少なかった
6月は梅雨の真っ只中。古来、屋外の祭りや行事が少ない季節でした。祝日は「行事のある日」が選ばれやすいため、季節的にも“不利だった”という側面があります。
過去にもあった「6月の祝日制定」に向けた構想実は、6月に祝日を作る提案や構想は過去に何度もありました。
・国連による国際的な記念日「環境の日」（6月5日）を祝日に
・「時の記念日」（6月10日）を祝日に
・「父の日」（6月第3日曜）を祝日に
・梅雨休みを作ろう、など
しかし、いずれも実現には至りませんでした。
6月は日本人が“最も疲れる月”と言われる理由6月に祝日がないのは、歴史的・文化的な偶然の積み重ねによるものです。一方、6月は心身の不調が出やすい月として知られています。
・5月の連休明けで疲労が蓄積
・気圧の変動が大きく、体調を崩しやすい
・湿度が高く、睡眠の質が下がる
・新年度のストレスがピークに達する
・祝日ゼロで“中休み”がない、など
こうした要因が重なり、「6月病」という言葉まで生まれました。
もし6月に祝日を作るなら？6月になると「6月に祝日を作るなら？」という話題がでてきます。候補として挙がりやすいのは、これまでの祝日構想と一部重複する以下のような案です。
・環境の日（6月5日）
・時の記念日（6月10日）
・父の日（6月第3日曜）
・夏至（年によって6月21日前後）
・夏越の祓（6月30日）
・“心の健康の日”のようなウェルビーイング系祝日
特に「環境の日」は国際的な記念日であり、日本でも「環境基本法」で“環境の日”として位置付け済みなので、祝日化の理由付けがしやすく、最も現実的だと言われています。
直近の例としては、2016年に「山の日」（8月11日）が制定されています。近い将来、6月にも新しい祝日がお目見えする日が来るかもしれません。それまではカレンダーに祝日の赤文字がないからこそ、意識的に自分だけの「中休み」を作って、この季節を健やかに乗り切っていきたいですね。
(文:三浦 康子（暮らしの歳時記ガイド）)