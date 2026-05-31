新小学1年生の「将来就きたい職業」...男女総合3位「スポーツ選手」、2位「警察官」、1位は？

化学メーカーのクラレは2026年4月2日、「2026年版 新小学1年生の『将来就きたい職業・親の就かせたい職業』」の調査結果を発表した。

男女総合1位は「ケーキ屋・パン屋」で12.2％

子どもたちに聞いた調査の結果、2026年の男女総合の「将来就きたい職業」の1位は、「ケーキ屋・パン屋（12.2％）」となった。2位は「警察官（10.2％）」、3位は「スポーツ選手（6.8％）」、4位は「消防・レスキュー隊（6.7％）」、5位は「芸能人・歌手・モデル（5.7％）」で、上位5位までの顔ぶれは前年と同じだった。

4位の「消防・レスキュー隊」は男女ともに支持を集め、過去最多の6.7％を記録。3位の「スポーツ選手」との差はわずか0.1ポイントとなった。また、「アイスクリーム屋」が初めてトップ10入りした。

男の子の「将来就きたい職業」を見ると、「警察官（15.6％）」がトップとなり、「スポーツ選手（12.3%）」、「消防・レスキュー隊（10.8%）」が続いた。「消防・レスキュー隊」は過去最多タイを記録した。

4位以降は、4位「運転士・運転手（7.7％）」、5位「TV、アニメキャラクター（4.8％）」、6位「研究者（4.6％）」、7位「ユーチューバー（3.9％）」、8位「ケーキ屋・パン屋（3.2％）」、9位「医師（2.8％）」、10位「大工・職人（2.2％）」、同一10位「自営業（2.2％）」の順だった。

女の子の「将来就きたい職業」では、「ケーキ屋・パン屋」が21.2％と、調査開始以来28年連続で1位となった。2位は「芸能人・歌手・モデル」が10.6%、3位は「アイスクリーム屋」が5.5%、「アイスクリーム屋」は初のトップ3入りとなった。

4位以降は、4位「保育士（5.4％）」、5位「警察官（4.8％）」、6位「医師（4.7％）」、7位「教員（4.5％）」、8位「看護師（4.3％）」、9位「花屋（3.8％）」、10位「美容師（3.1％）」の順だった。

親の「就かせたい職業」、男女の親ともにトップは「公務員」

一方、親が子どもに「就かせたい職業」はどうか。男の子の親が子どもに「就かせたい職業」では、「公務員」が1位となった。2位は「会社員」で10.5%、3位は「スポーツ選手」の6.5％、「消防・レスキュー隊」は6.3％で過去最高タイの4位となった。「医師」は5位となり、割合も過去最少の5.9％だった。

20年前との比較では、「会社員」が4.1ポイント増加した一方、「スポーツ選手」は10.2ポイント減少。「専門職」「運転士・運転手」「鉄道・運輸関係」「宇宙関係」「車整備・販売」などが20位以内に加わり、乗り物関連や専門職への関心が高まる傾向も見られた。

女の子の親が「就かせたい職業」では、トップが「公務員」で12.3%、次いで「看護師」が10.8%、「会社員」8.4%）と続いた。また、「専門職」が5.0%で、過去最高の6位にランクインした。

20年前との比較では、「会社員」が4.4ポイント増加した一方、「看護師」は5.4ポイント減少。「医療関係（助産師、歯科衛生士、検査技師など）」は2.7％から6.4%と大きく伸びた一方で、「教員」「保育士」は半分以下となり、親世代の職業観にも変化が見られた。

調査は2025年5月〜2026年1月にインターネットで行われ、対象者は〈クラリーノ〉製ランドセルを購入した2026年4月に小学校に入学する子どもとその親。有効回答数は、子ども4000人（男女各2000人）、その親4000人。