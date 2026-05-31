the telephonesが、2026年7月22日に自主企画ライブ＜さいたま de DISCO!!! ディスコの日にさいたまで本気ダンス＞の開催を発表した。

本発表は、本日行われた結成20周年の締めくくりとなるワンマンライブ＜SUPER DISCO HITS!!!＞のステージ上にてアナウンスされた。なお＜さいたま de DISCO!!!＞は、埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3にて開催される。

7月22日は、映画『サタデー・ナイト・フィーバー』の日本公開日に由来し、日本記念日協会によって「ディスコの日」として認定されている日。the telephonesは、その“ディスコの日”にあわせ、自身のホームタウンである埼玉にて本イベントを行う。

3回目を迎える今回は、ゲストに盟友・夜の本気ダンスの出演が決定した。2024年の初回公演にも出演し、これまでも数々のイベントで共演を重ねてきた両者による“ディスコの日”ならではのステージになりそうだ。

◾️＜さいたま de DISCO!!! ディスコの日にさいたまで本気ダンス＞ 2026年7月22日（水）埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3

OPEN 18:30 / START 19:00

ゲスト：夜の本気ダンス ▼チケット詳細

前売 \4,500 / 当日 \5,000（D代別） ・オフィシャル最速抽選受付

受付期間：5月31日（日）21:00〜6月7日（日）23:59

申し込みURL：https://eplus.jp/the-telephones/ ・FC「テレフォン倶楽部」会員限定受付

受付期間：5月31日（日）21:00〜6月7日（日）23:59

FC入会：https://c-rayon.com/thetelephones/

※整理番号はFC先行チケットが優先されます。

◾️結成20周年コラボレーションアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!!』

2026年4月22日（水）リリース 品番：UKDZ-0276

Label：DAIZAWA RECORDS / UK.PROJECT ▼収録曲

01.IKITAI DISCO feat. HIROKI & NAOTO from ORANGE RANGE

02.Jump Jump Jump!!! feat. しのだりょうすけ from トップシークレットマン

03.BIG BANG feat. 菅原卓郎 from 9mm Parabellum Bullet & ROY from THE BAWDIES

04.SAITAMA DANCE MIRROR BALLERS!!! 2

05.TOISU de DISCO feat. ハヤシヒロユキ from POLYSICS

06.My Robot feat. アユニ・D from PEDRO