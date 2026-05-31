実は五月病よりも怖い「六月病」…… 6月が1年で最も気分が落ち込みやすい理由と今日からできる対策法
「五月病」という言葉はすっかり定着していますが、実は新生活の疲れが本当に深刻化しやすいのは、5月より6月であることをご存じでしょうか？
4月の進学や就職、異動などで環境が大きく変わると、人は無意識のうちに気を張り、アドレナリンを出して適応しようと頑張ります。しかし、その緊張の糸がプツンと切れ、心身のエネルギーが枯渇し始めるのがちょうど「6月ごろ」なのです。
「朝、どうしても起きられない」「やる気が出ない」「休日は泥のように眠ってしまう」……このような不調は、心と体が限界を迎えて悲鳴を上げている「六月病（June blues）」のサインかもしれません。
もちろん、「六月病」は医学的に正式な病名ではありません。しかし、日常的なストレスにうまく対処できない結果、抑うつや不安感などの精神症状や行動面に変化が現れて社会生活に支障をきたした場合、医師によって適応障害と診断される可能性もあります。
ジメジメした湿度の高さに気が滅入る人は少なくないと思いますが、この気分の変化には明確な医学的理由があります。
▼1. 日照不足により「幸せホルモン」が減る
まず挙げられるのは、日照不足による、いわゆる「幸せホルモン」の低下です。私たちの脳内には、精神を安定させて前向きな気分をつくる「セロトニン」という神経伝達物質があります。セロトニンは、太陽の光を浴びることで分泌のスイッチが入ります。
梅雨で曇りや雨の日が続き、日照時間が極端に減る6月は、セロトニンが不足しがちになり、気分が沈みやすく、うつっぽい状態になりやすいのです。
▼2. 低気圧により「自律神経」が大幅に乱れる
次に、低気圧による自律神経の乱れです。雨をもたらす低気圧が頻繁に通過すると、耳の奥にある「内耳（ないじ）」という気圧センサーが敏感に反応します。
このセンサーから脳へ過剰な情報が送られると、活動モードの「交感神経」とリラックスモードの「副交感神経」の切り替えがうまくいかなくなり、自律神経が大幅に乱れます。
▼3. 高湿度により体温調節が「バグりやすく」なる
さらに、高湿度による体温調節の乱れも見逃せません。湿度が高いと皮膚からの汗が蒸発しにくくなり、体内に熱がこもって体温調節がうまくできなくなります。水分の代謝も悪くなるため、体全体が重だるく感じたり、むくみやすくなったりします。
日照不足・低気圧・高湿度という3つの要因が重なるトリプルパンチが、「六月病」の正体です。加えて、ゴールデンウイーク後の祝日は、なんと7月の海の日まで存在しません。カレンダーを見るだけで気が重くなってしまうのも、無理のないことかもしれません。
入職後1年未満の新人看護職員93名を対象にした調査では、「気分が落ち込んだのは何月頃だったか」という質問に対し、「6月」という回答が最も多い結果となりました。
93名中、39名もの職員が6月の気分の不調を訴えていたのです。考えられる原因として、「できないことへの焦り」「仕事がうまくいかない悩み」「一人立ちに対する不安」などが挙げられています。
新人研修や手厚いサポート期間が終わり、いよいよ現場での責任が重くのしかかってくる時期と重なり、理想と現実のギャップに直面して心が折れやすくなるのが、まさに6月なのです。
ここでは、エネルギーをほとんど使わずに今日からすぐできる、現実的で効果が期待できる対策法を3つご紹介します。
▼1. 朝、5秒だけ窓際に立ってカーテンを開ける
1つ目は、「朝、5秒だけ窓際に立ってカーテンを開ける」ことです。
天気が悪くても、外の光は室内の照明よりもずっと明るいエネルギーを持っています。朝起きたらまずカーテンを開けて外の光を目に入れましょう。それだけで体内時計がリセットされ、セロトニンの分泌が促されます。外を散歩できなくても、窓際に数分立つだけで十分な効果があります。
▼2. シャワーで済ませず、ゆったり湯船に浸かる
2つ目は、「シャワーで済ませず、ゆったり湯船に浸かる」ことです。
梅雨どきのだるさには入浴が特効薬になります。38〜40度程度のぬるめお湯にゆっくり浸かることで、乱れた自律神経がリラックスモードに切り替わります。また、水圧によるマッサージ効果で血流が改善し、気圧や湿度による体のだるさやむくみも和らぎやすくなるのも大きなメリットです。
▼3. 同期や友人と、「愚痴」をこぼし合う
3つ目は、「同期や友人と、愚痴をこぼし合う」ことです。
新人看護職員の調査でも、気分の落ち込みから回復できたきっかけとして「同期に相談」「友達に相談」「先輩に話を聞いてもらった」といった声が多数寄せられています。また別の調査では、クラス内に何でも話せる親しい友人がいない学生は、精神面や対人面などの疲労の度合いが有意に高いことも分かっています。
解決策を求める必要はありません。「最近だるいよね」「仕事行きたくないね」と思いを共有し、ただ言葉に出して吐き出すだけで、驚くほど心の重荷は軽くなります。
6月は心も体も「お休みモード」を求めている時期です。自分を責めたりせず、「頑張らないこと」「できたことを認める」を目標に、自分自身をたっぷり甘やかしてあげてください。
■参考文献
1. 谷原弘之,水子学,郄尾堅司,他.入職後1年未満の看護職員の落ち込みやすい時期と回復の実態.川崎医療福祉学会誌 2020;30:265−270.
2. 平井亜弥,城賀本晶子,吉村裕之.医学部看護学科の新入生における疲労の経時的変化および自我状態のタイプによる疲労の差違.健康支援 2012;14:23-32.
▼秋谷 進プロフィール
小児神経学・児童精神科を専門とする小児科医・救急救命士。プライベートでは4児の父。子どもの心と脳に寄り添う豊富な臨床経験を活かし、幅広い医療情報を発信中。
(文:秋谷 進（医師）)
4月の進学や就職、異動などで環境が大きく変わると、人は無意識のうちに気を張り、アドレナリンを出して適応しようと頑張ります。しかし、その緊張の糸がプツンと切れ、心身のエネルギーが枯渇し始めるのがちょうど「6月ごろ」なのです。
「朝、どうしても起きられない」「やる気が出ない」「休日は泥のように眠ってしまう」……このような不調は、心と体が限界を迎えて悲鳴を上げている「六月病（June blues）」のサインかもしれません。
なぜ5月ではなく「六月病」が起こるのか？ 梅雨がもたらすトリプルパンチでは、なぜ5月ではなく6月なのでしょうか。それは、心理的なプレッシャーに加えて、6月特有の「気象条件」が心身にダイレクトにダメージを与えるからです。その正体は「梅雨」です。
ジメジメした湿度の高さに気が滅入る人は少なくないと思いますが、この気分の変化には明確な医学的理由があります。
▼1. 日照不足により「幸せホルモン」が減る
まず挙げられるのは、日照不足による、いわゆる「幸せホルモン」の低下です。私たちの脳内には、精神を安定させて前向きな気分をつくる「セロトニン」という神経伝達物質があります。セロトニンは、太陽の光を浴びることで分泌のスイッチが入ります。
梅雨で曇りや雨の日が続き、日照時間が極端に減る6月は、セロトニンが不足しがちになり、気分が沈みやすく、うつっぽい状態になりやすいのです。
▼2. 低気圧により「自律神経」が大幅に乱れる
次に、低気圧による自律神経の乱れです。雨をもたらす低気圧が頻繁に通過すると、耳の奥にある「内耳（ないじ）」という気圧センサーが敏感に反応します。
このセンサーから脳へ過剰な情報が送られると、活動モードの「交感神経」とリラックスモードの「副交感神経」の切り替えがうまくいかなくなり、自律神経が大幅に乱れます。
▼3. 高湿度により体温調節が「バグりやすく」なる
さらに、高湿度による体温調節の乱れも見逃せません。湿度が高いと皮膚からの汗が蒸発しにくくなり、体内に熱がこもって体温調節がうまくできなくなります。水分の代謝も悪くなるため、体全体が重だるく感じたり、むくみやすくなったりします。
日照不足・低気圧・高湿度という3つの要因が重なるトリプルパンチが、「六月病」の正体です。加えて、ゴールデンウイーク後の祝日は、なんと7月の海の日まで存在しません。カレンダーを見るだけで気が重くなってしまうのも、無理のないことかもしれません。
特に新入社員は注意？ 医療従事者にも多い「6月の気分の落ち込み」六月病は多くの人に関わるものですが、4月から新しい環境に身を置いた新入社員は特に注意が必要です。医療現場においても、以下のような興味深いデータがあります。
入職後1年未満の新人看護職員93名を対象にした調査では、「気分が落ち込んだのは何月頃だったか」という質問に対し、「6月」という回答が最も多い結果となりました。
93名中、39名もの職員が6月の気分の不調を訴えていたのです。考えられる原因として、「できないことへの焦り」「仕事がうまくいかない悩み」「一人立ちに対する不安」などが挙げられています。
新人研修や手厚いサポート期間が終わり、いよいよ現場での責任が重くのしかかってくる時期と重なり、理想と現実のギャップに直面して心が折れやすくなるのが、まさに6月なのです。
今日から実践！ハードル極低の六月病対策これほど疲労が重なりやすいのが6月です。やる気が出なくて悩んでいるときに「適度な運動を」「バランスのよい食事を」と言われても、気力が追い付かず、余計に気持ちが落ち込んでしまうでしょう。
ここでは、エネルギーをほとんど使わずに今日からすぐできる、現実的で効果が期待できる対策法を3つご紹介します。
▼1. 朝、5秒だけ窓際に立ってカーテンを開ける
1つ目は、「朝、5秒だけ窓際に立ってカーテンを開ける」ことです。
天気が悪くても、外の光は室内の照明よりもずっと明るいエネルギーを持っています。朝起きたらまずカーテンを開けて外の光を目に入れましょう。それだけで体内時計がリセットされ、セロトニンの分泌が促されます。外を散歩できなくても、窓際に数分立つだけで十分な効果があります。
▼2. シャワーで済ませず、ゆったり湯船に浸かる
2つ目は、「シャワーで済ませず、ゆったり湯船に浸かる」ことです。
梅雨どきのだるさには入浴が特効薬になります。38〜40度程度のぬるめお湯にゆっくり浸かることで、乱れた自律神経がリラックスモードに切り替わります。また、水圧によるマッサージ効果で血流が改善し、気圧や湿度による体のだるさやむくみも和らぎやすくなるのも大きなメリットです。
▼3. 同期や友人と、「愚痴」をこぼし合う
3つ目は、「同期や友人と、愚痴をこぼし合う」ことです。
新人看護職員の調査でも、気分の落ち込みから回復できたきっかけとして「同期に相談」「友達に相談」「先輩に話を聞いてもらった」といった声が多数寄せられています。また別の調査では、クラス内に何でも話せる親しい友人がいない学生は、精神面や対人面などの疲労の度合いが有意に高いことも分かっています。
解決策を求める必要はありません。「最近だるいよね」「仕事行きたくないね」と思いを共有し、ただ言葉に出して吐き出すだけで、驚くほど心の重荷は軽くなります。
6月は心も体も「お休みモード」を求めている時期です。自分を責めたりせず、「頑張らないこと」「できたことを認める」を目標に、自分自身をたっぷり甘やかしてあげてください。
■参考文献
1. 谷原弘之,水子学,郄尾堅司,他.入職後1年未満の看護職員の落ち込みやすい時期と回復の実態.川崎医療福祉学会誌 2020;30:265−270.
2. 平井亜弥,城賀本晶子,吉村裕之.医学部看護学科の新入生における疲労の経時的変化および自我状態のタイプによる疲労の差違.健康支援 2012;14:23-32.
▼秋谷 進プロフィール
小児神経学・児童精神科を専門とする小児科医・救急救命士。プライベートでは4児の父。子どもの心と脳に寄り添う豊富な臨床経験を活かし、幅広い医療情報を発信中。
(文:秋谷 進（医師）)